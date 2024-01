Foto: Reprodução 5 raças de cachorro que mais sofrem com o calor

Com a chegada do calor, é importante conhecer as raças de cachorro mais propensas a sofrer com as altas temperaturas, isso te ajuda a adotar medidas para garantir o bem estar do seu pet. Com a temporada de calor se aproximando, é crucial estar ciente de que algumas raças de cães são mais sensíveis aos efeitos do clima quente .

Conhecer essas raças é o primeiro passo para proporcionar o cuidado adequado e garantir que seus companheiros de quatro patas desfrutem de um verão seguro e confortável. Ficou curioso? Vamos te contar tudo sobre as raças e como cuidar dos seus pets amados.

No período de calor temos que redobrar os cuidados com os pets , mas algumas raças sofrem ainda mais nesses dias e precisamos reconhecer.

1. Buldogue Francês

Os buldogues franceses têm um focinho achatado, o que dificulta a regulação adequada da temperatura corporal. Eles são propensos a superaquecimento, tornando essencial fornecer sombra e água fresca regularmente. Eles são conhecidos por ser tranquilo, atencioso e muito companheiro de seus amigos humanos. Geralmente se dá muito bem com crianças devido a seu jeito brincalhão e dócil. O canal do youtube perito animal publicou um vídeo explicando tudo sobre essa raça, veja abaixo.

2. Pug

Assim como os buldogues franceses, os pugs têm dificuldade em respirar eficientemente devido ao focinho curto. Evite atividades extenuantes em dias quentes e forneça áreas frescas para descanso. Um cachorro extremamente amigável, convivendo muito bem com crianças e outros animais de estimação. Muito amoroso e apegado aos tutores, ele se contenta apenas com o fato de ser parte de uma família! O canal perito animal publicou um vídeo ensinando a forma correta de cuidar de um pug, confira abaixo.

3. Chow Chow

Com sua pelagem espessa, os chow chows são mais sensíveis ao calor. Escovação regular, sombra e hidratação são essenciais para evitar o superaquecimento. Ele também costuma ser leal ao tutor, além de super protetor e independente. Entenda a personalidade, os cuidados e as características dessa raça vendo o vídeo do canal perito animal abaixo.

4. Cavalier King Charles Spaniel

Esses adoráveis spaniels podem ser suscetíveis ao calor devido às suas características faciais. Mantenha-os em ambientes frescos e evite exercícios extenuantes nos dias mais quentes. Adora ter toda a atenção do mundo dedicada a ele, incluindo ficar horas e horas deitado no colo. Confira abaixo um vídeo que explica tudo desa raça.

5. Pastor Alemão

Apesar de ser uma raça robusta, os pastores alemães podem sofrer com o calor excessivo, especialmente em climas quentes. Certifique-se de que tenham acesso a sombra e água, e evite atividades intensas durante o pico do calor. Veja abaixo um vídeo do canal perito animal com todos os detalhes sobre essa raça.

