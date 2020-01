5 produtos para cuidar melhor da pele do seu bebê

Bebês estão sujeitos a todo tipo de alergia e mais expostos a infecções e irritações de pele. Não é à toa que as mães fica alvoroçadas quando um pontinho vermelho ou uma brotoeja surge em seu pimpolho.

Por mais comum que sejam inflamações nesta fase – elas geralmente são causadas pela obstrução das glândulas sudoríparas – é sempre possível diminuir ou prevenir efeitos e sintomas adotando alguns cuidados com a pele do bebê . Seja ele recém-nascido ou mais grandinho.

Abaixo listamos cinco produtos para ajudar os pais, sejam eles veteranos ou marinheiros de primeira viagem, nessa importante missão.

Pomada para prevenir assaduras

A Desitin Máxima Duração tem uma fórmula que contém 40% de óxido de zinco, ingrediente que ajuda a prevenir irritações e assaduras na área da fralda. É aprovada por pediatras e minimiza o possível surgimento de assaduras. É possível comprá-la na loja virtual da Amazon .

Creme preventivo de assaduras

Assadura é um caso sério para bebês e todo cuidado é pouco. O Creme Preventivo de Assaduras para Bebês Bepantol Baby tem ação hidratante de deve ser aplicado em toda troca de fraldas. Sua fórmula é livre de conservantes e outros agentes potencialmente irritantes e forma uma barreira transparente que deixa a pele do bebê respirar. O creme também pode ser adquirido na Amazon .

Loção hidrantante com toque de amêndoas

Esse hidratante infantil tem ação prolongada de 24h. Dermatologicamente testado, a loção pode ser comprada clicando aqui .

Óleo Bebê Lavanda, Granado

Formulado com óleos vegetais, o produto é enriquecido em vitaminas e age para proteger a pele. É indicado para massagem e pode ser usado ainda para a remoção das costinhas que se formam na cabeça do bebê. Ideal para pais que fazem o possível para dispensar produtos com ingredientes de origem animal. Clique aqui para comprar .

Hidrante Infantil para rosto e corpo

Fortalece a barreira cutânea e preserva a riqueza celular da pele. Também com base vegetal, deixa a pele do bebê macia e suave. Clique aqui para comprar .

