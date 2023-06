5 produtos inovadores para a sua menstruação

Pexels Da sustentabilidade à praticidade: conheça as opções inovadoras para lidar com a menstruação





7 dias por mês, 12 vezes por ano, por cerca de 40 anos: a menstruação faz parte da vida da maioria das mulheres. Mas se no passado as mulheres se limitavam a utilizar um longo absorvente descartável para controlar o fluxo menstrual, a realidade de hoje não é mais assim.

Com o passar do anos, empresas, pesquisadores e iniciativas de saúde menstrual desenvolveram incontáveis tecnologias que buscam tornar os produtos de ‘menstrual care’ mais sustentáveis e democráticos.

“A melhor opção de absorvente é sempre aquela que traz maior conforto e praticidade do uso. Atualmente, o mercado oferece várias e diferentes opções. O ideal é que a pessoa experimente cada uma dessas opções para identificar qual é a melhor para você”

Por isso, o iG Delas separou 5 produtos inovadores para você revolucionar sua higiene menstrual.

1. Coletor menstrual

Divulgação Coletor mestrual tem benefícios para a saúde e o meio ambiente

Você provavelmente já ouviu – certamente, muito bem – do coletor menstrual. Esse pequeno copo de silicone se ajusta no canal vaginal para receber o sangue liberado pelo útero.

Dependendo do fluxo menstrual, ele pode ser usado por até 12 horas sem a necessidade de remoção e é facilmente higienizado e colocado de volta ao corpo. Além de ser ecologicamente sustentável, ele quase é imperceptível – se adquirido do diâmetro correto, você mal vai perceber que está menstruando.

“Após colocar o coletor, não há sensação alguma. A mulher consegue fazer todas as atividades do dia a dia sem se preocupar com a menstruação”, explica Mariana Betioli, obstetriz especialista em saúde íntima e CEO da Inciclo.

2. Disco menstrual

Outra opção de silicone muito sustentável é o disco menstrual. Feito do mesmo material que o coletor, ele se difere em sua posição: enquanto o coletor fica no canal vaginal, o disco fica no colo do útero.

Divulgação Disco evita bagunça no sexo ‘naqueles dias’

“Assim, a mulher pode fazer sexo menstruada sem fazer bagunça, não mancha nada e não sai sangue. Ela não tem contato com o sangue e também não sente que está usando, nem a pessoa com quem ela está se relacionando”, conta Betioli.

3. Esponja

O absorvente interno é um dos itens mais populares quando se fala de higiene menstrual. Mas existe uma alternativa similar, mas bem mais confortável: os soft tampons, também conhecidos como ‘esponjinhas’.

Pexels Confortável, calcinha absorvente é uma opção positiva para o meio ambiente

Recentes no território nacional, as esponjinhas são inseridas na vagina, como um absorvente interno. São maleáveis e, por isso, também podem ser utilizadas durante o sexo.

4. Calcinha absorvente

Os absorventes de plástico e algodão podem, muita das vezes, incomodar ou irritar a região íntima. Existe uma opção muito confortável para esse problema: a calcinha absorvente.

Similar a uma calcinha normal, esse produto possui um forro com uma tecnologia especial com alta capacidade de absorção. “A ideia é que a calcinha ofereça a segurança e funcionalidade de um absorvente, mas com o conforto e a beleza de uma calcinha normal”, diz Emily Ewell, CEO e Co-founder da Pantys.

Ela pode ser usada por até 12 horas e é uma alternativa mais saudável, econômica e sustentável em comparação com os absorventes descartáveis. Além disso, também pode ser utilizada durante o pós-parto e em casos de incontinência urinária.

5. Toalha absorvente

FreePik Toalha absorvente também auxilia quem deseja fazer sexo durante a menstruação

Muito parecida com a calcinha, a toalha absorvente pode ser utilizada em qualquer superfície. Ela é perfeita para quando não se deseja utilizar roupas íntimas ou absorventes, ou até mesmo no sexo.

“Ela é uma super aliada. Eu, particularmente, sou muito fã. Ela é uma toalha, de tamanho um pouco menor do que a de banho, com um tecido tecnológico absorvente, similar ao das calcinhas menstruais, feito para quem quer deitar ou fazer sexo durante a menstruação e não quer manchar tudo ao redor de sangue”, explica Raíssa Kist, co-fundadora e CEO da Herself.

