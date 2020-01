5 produtos eróticos que vão deixar o sexo mais gostoso para você e seu parceiro

Pensar em prazer no sexo não é prerrogativa apenas masculinas. As mulheres estão cada vez mais à vontade para assumir sua sexualidade, realidade que reflete até mesmo no aumento do interesse por pornografia, que até pouco tempo atrás parecia ser somente consumida por homens.

Casais heterossexuais são os maiores frequentadores de sex shops no País, de acordo com a mais recente pesquisa da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abeme). Mulheres consistem na 2ª maior fatia desse público e geralmente buscam produtos para agradar a si mesmas ou incrementar o sexo .

Abaixo listamos cinco produtos eróticos que priorizam o prazer feminino, sem desprezar o homem no quarto.

Anel Peniano Vibratório com Massageador Clitoriano

arrow-options Reprodução/Amazon Anel peniano pode ser uma boa opção para incrementar a experiência sexual para ambos

O anel peniano com vibro tem detalhe em formato de bichinho que auxilia a estimulação clitoriana e sua elasticidade adapta-se a vários tamanhos de pênis, pois estica até 8 cm. Trata-se de um vibrador masculino que prolonga a ereção, aferindo mais prazer na penetração tanto para o homem como para a mulher. Ele retarda a ejaculação e estimula intensamente o clitóris com seu mini vibrador.

Kit de 8 Dilatadores Vaginais Graduados

arrow-options Reprodução/Amazon Kit dilatador vaginal

Uma mulher que esteja com frigidez ou já na menopausa pode fazer uso dos dilatadores vaginais para estimular o próprio desejo. O kit vem com tamanhos diferentes. O dilatador deve ser lavado antes e depois do uso com sabão neutro.

O ideal é usar o dilatador deitada confortavelmente com as pernas dobradas e abertas.

Vibrador Recarregável com Aquecimento e 6 Velocidades

arrow-options Reprodução/Amazon Vibrador recarregável

O produto é ideal para penetração e eestimulação vaginal e anal. Tecnologia 100% verde, recarregável e conta com 6 velocidades.

Satisfyer Pro 2 Next Generation – Estimulador e Sugador de Clitóris

arrow-options Reprodução/Amazon Sugador de clitóris é uma novidade que promete orgasmos em dois minutos

O acessório erótico foi lançado em 2019 com a promessa de levar ao orgasmo em dois minutos. É claro que esta é uma média e que varia de mulher para mulher, mas é intrigante. Ele suga o clitóris e pode até proporcionar orgasmos múltiplos.

Gel para Massagem Japonesa Corpo a Corpo Massaji

arrow-options Reprodução/Amazon Gel para massagem japonesa

O gel deslizante foi desenvolvido especialmente para a massagem do corpo à corpo, resultando um intenso relaxamento e uma sensação inesquecível ao casal.

