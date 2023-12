Foto: Reprodução 5 praias brasileiras que parecem piscinas gigantes de tão calmas

Explore o paraíso natural das praias brasileiras que parecem imensas piscinas devido à sua tranquilidade e paz. Vamos mergulhar nas águas serenas e cristalinas desses destinos deslumbrantes, destacando não apenas sua beleza, mas também a atmosfera pacífica que as torna verdadeiras joias entre as opções costeiras do Brasil.

De enseadas isoladas a trechos de areia dourada, descubra as praias que oferecem uma experiência quase de outro mundo, proporcionando aos visitantes a sensação de estar em uma piscina gigante, onde a serenidade reina supremamente. Confira então as 5 praias brasileiras que parecem piscinas gigantes de tão calmas.

5 praias brasileiras que parecem piscinas gigantes de tão calmas

Essa lista vai mudar o seu conceito de praia!

1. Praia do Cachadaço, Paraty – Rio de Jeneiro

A Praia do Cachadaço, situada na vila de Trindade, Paraty, destaca-se não apenas por sua deslumbrante faixa de areia, mas especialmente pela formação de uma piscina natural em sua extremidade. Cercada por imponentes rochas, essa piscina natural cria uma reserva de águas tranquilas e cristalinas. Acesso a essa praia pode ser feito por meio de um barco ou por uma caminhada de 20 minutos a partir da Praia do Meio.

2. Praia da Ferradura, Búzios- Rio de Janeiro

A Praia de Ferradura, localizada nas proximidades do Centro de Búzios, recebe seu nome devido à sua configuração arredondada, assemelhando-se a uma baía. Essa característica faz com que o mar seja excepcionalmente tranquilo, quase sem ondas, o que a torna ideal para momentos de relaxamento e a prática de atividades aquáticas como Stand Up Paddle, caiaque e pedalinho. A água cristalina e azul contribui para a extraordinária beleza desta paisagem costeira.

3. Praia do Julião, Ilhabela- São Paulo

A Praia do Julião em Ilhabela destaca-se por sua tranquilidade e beleza. Com areias finas e brancas, suas rochas à beira-mar formam pequenas piscinas naturais ideais para a observação de peixes com máscara e snorkel. Rodeada pela exuberante Mata Atlântica, a orla abriga um antigo alambique, restaurante e barracas sazonais. Localizada entre as Praias Grande e da Feiticeira, o acesso pode ser feito a pé por uma trilha de 300 metros saindo da estrada ao sul ou por um caminho de pedras a partir da Praia Grande.

4. Porto de Galinhas, Ipojuca- Pernambuco

Porto de Galinhas, situada no município de Ipojuca, é uma das praias mais renomadas de Pernambuco. Seu cenário é caracterizado por piscinas naturais de águas mornas, serenas e cristalinas, habitadas por peixes coloridos e pontilhadas por jangadas deslizando suavemente durante a maré baixa.

5. Ilha do Amor, Alter do Chão – Pará

Alter do Chão, localizada às margens do rio Tapajós, no Pará, oferece a oportunidade de explorar suas encantadoras prainhas durante a vazante do rio, que ocorre entre agosto e fevereiro. A mais conhecida é a praia da Ilha do Amor, caracterizada por diversos bares à beira d’água, areias brancas e uma extensa piscina natural de água doce. O acesso pode ser realizado por canoa ou a pé durante a maré baixa.

