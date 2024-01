Foto: Reprodução 5 perfumes leves que têm tudo a ver com o verão

Com a chegada do verão , é hora buscar por perfumes refrescantes para refletir a atmosfera leve e ensolarada da temporada. Confira algumas opções de fragrâncias leves que são a escolha perfeita para os dias quentes e noites agradáveis de verão.

Ao escolher perfumes leves para o verão , você pode garantir que sua presença seja marcada por um ar fresca e agradável. Essas fragrâncias não só complementam a estação, mas também proporcionam uma sensação revigorante em meio ao calor. Experimente diferentes aromas para descobrir qual deles mais se encaixa na sua assinatura de verão.

5 perfumes leves que têm tudo a ver com o verão

Confira algumas fragrâncias leves e refrescantes que são perfeitas para a temporada de verão. Aproveita esse período do ano para explorar aromas frescos e delicados!

1. Acqua di Gioia, Giorgio Armani

Um aroma cheio de frescor! Acqua di Gioia é uma fragrância feminina que evoca a sensação de estar à beira do mar. Com notas cítricas e florais, é uma opção refrescante e elegante para os dias ensolarados. O frasco desse produto foi criado com base em linhas curvas, inspiradas pelas formas da natureza, que combina a ideia das ondas do mar e do corpo de uma mulher em uma única gora de vidro espesso e transparente.

Notas olfativas:

Topo : Limão de amalfi e hortelã;

: Limão de amalfi e hortelã; Coração : Jasmim aquático;

: Jasmim aquático; Fundo : Cedro da virgínia, ládano francês e açúcar mascavo.

2. Light Blue, Dolce & Gabbana

Light Blue é uma escolha icônica para o verão. Com sua mistura cítrica de limão siciliano e maçã verde, esta fragrância é como um passeio à beira do Mediterrâneo. Fresca e vibrante, é perfeita para o clima quente. Perfeita para mulheres com espírito livre e alegre! Inspirado no estilo de vida, criado com o perfeito aroma floral frutal.

Notas olfativas:

Topo : Maçã, cedro, câmpanula e limão siciliano;

: Maçã, cedro, câmpanula e limão siciliano; Coração : Bambu, rosa branca e jasmim;

: Bambu, rosa branca e jasmim; Fundo : Âmbar, cedro, e almiscar.

3. CK One, Calvin Klein

CK One é uma fragrância unissex conhecida por sua simplicidade e frescor. Com notas de chá verde, bergamota e almíscar, ela oferece uma sensação leve e energizante, sendo ideal para uso diário no verão. Ousada, clean e perfeita para os tempos modernos. Uma opção revolucionária, que rejeita os estereótipos tradicionais de gênero ao harmonizar o floral feminino com a madeira masculina.

Notas olfativas:

Topo : Bergamota, chá verde;

: Bergamota, chá verde; Coração : Cardamomo, violeta, muguet, rosa;

: Cardamomo, violeta, muguet, rosa; Fundo : Âmbar, musk.

4. L’Eau d’Issey, Issey Miyake

Inspirada na pureza da água, essa é uma fragrância atemporal que combina notas florais e aquáticas. É uma opção elegante e leve, perfeita para quem busca uma sensação de frescor e sofisticação. Fresca, cítrica, atemporal, a cara do verão!

Notas olfativas:

Topo : Rosa, lótus;

: Rosa, lótus; Coração : Lírio, flores frescas;

: Lírio, flores frescas; Fundo : Madeiras preciosas.

5. Daisy, Marc Jacobs

Daisy é uma fragrância floral e frutada que capta a essência do verão. Com notas de morango, violeta e almíscar, é uma escolha encantadora para quem deseja uma fragrância leve e jovial. O frasco de vidro transparente, com extremidades arredondadas, reproduz toda a jovialidade e sofisticação do perfume. Sua tampa, com exuberantes flores de margaridas brancas, dá um toque tão charmoso e único quanto a mulher que usa Daisy.

Notas olfativas:

Topo : Frutas silvestres e folhas de violeta branca;

: Frutas silvestres e folhas de violeta branca; Coração : Jasmim e pétalas de violeta;

: Jasmim e pétalas de violeta; Fundo : Baunilha, musk e sândalo.

Agora que você já conhece opções deliciosas para ficar ainda mais cheirosa no verão, pode escolher o aroma que mais reflete a sua personalidade.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher