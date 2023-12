Foto: Reprodução 5 perfumes femininos mais elogiados de 2023

Perfume é algo tão pessoal que muitas vezes ficamos chocadas quando uma fragrância conquista tantos fãs . Em um mundo repleto de opções olfativas, destacamos cinco fragrâncias que não apenas cativaram os sentidos, mas também foram muito elogiados pelas consumidoras. Entenda mais sobre a magia por trás desses perfumes que se tornaram verdadeiros favoritos , unindo sofisticação, durabilidade e uma irresistível capacidade de deixar uma impressão única.

Conheça as escolhas mais elogiadas do ano e mergulhe em um mundo perfumado que eleva a experiência sensorial a novos patamares. Confira então os 5 perfumes femininos mais elogiados de 2023.

Os 5 perfumes femininos mais elogiados de 2023

Quer saber quais foram as tendências do ano? Confira a nossa lista.

5. Devotion, Dolce & Gabbana

O perfume Dolce&Gabbana Devotion Eau de Parfum é uma fragrância envolvente que celebra o amor em todas as suas formas. Com uma pirâmide olfativa gourmet, destaca-se por suas notas vibrantes de limões cristalizados, a suavidade da flor de laranjeira e a sensualidade da baunilha de Madagascar. O frasco, adornado com o símbolo do Sagrado Coração, reflete a estima da marca por valores universais de amor. Essa criação requintada encapsula a paixão e o luxo contemporâneo da Dolce&Gabbana, sob a direção dos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

4. Good Girl Blush, Carolina Herrera

Good Girl Blush Eau de Parfum, é uma explosão floral fresca que encapsula uma expressão suave da feminilidade. O emblemático frasco stiletto do Good Girl é elevado a novos patamares com um interior deslumbrante laqueado em rosa. Esse lançamento destaca a natureza multifacetada da feminilidade moderna, combinando uma dupla dose de baunilha, o romantismo suave das peônias e água de rosas reciclada. Uma fragrância que é simultaneamente sensual, forte, romântica e empoderada, celebrando o prazer de ser rosa.

3. Divine, Jean Paul Gaultier

O perfume Divine de Jean Paul Gaultier é uma homenagem à singularidade e pluralidade feminina, reinterpretando o icônico espartilho da Maison. O mestre-perfumista Quentin Bisch combina o lírio espetacular com toques marinhos e um toque etéreo de merengue, criando uma fragrância gourmand floral magnética. O frasco recarregável, destacando curvas voluptuosas, reflete a celebração da luminosidade e singularidade feminina. O perfume Divine é uma ode à verdadeira deusa moderna.

2. Angel Elixir, Mugler

1. La Vie Est Belle L’ Extrait, Lancôme

La Vie Est Belle Eau de Parfum Extrait é o icônico perfume da Lancôme que encapsula a felicidade e a feminilidade vibrante em um buquê floral gourmand. Com um primeiro acorde enriquecido com íris, criado por perfumistas franceses renomados, a fragrância equilibra a nobreza da íris pallida, a profundidade do patchouli e o envolvente acorde de baunilha para criar o aroma perfeito da felicidade. O frasco foi reinventado para ser mais sustentável, mantendo o design icônico e sendo recarregável e reciclável, com 13% menos vidro. La Vie Est Belle representa uma escolha pessoal em busca da felicidade.

