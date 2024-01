Foto: Reprodução 5 perfumes dos anos 90 que ainda estão em alta e são os favoritos das mulheres ricas

Existem algumas fragrâncias que são consideradas verdadeiros clássicos atemporais ! Alguns perfumes importados lançados nos anos 90 se tornaram sensação entre as mulheres, mas você sabia que muitas dessas fragrâncias femininas continuam em alta hoje em dia? Fica com a gente, vamos te mostrar quais.

5 perfumes dos anos 90 que ainda estão em alta

Conheça alguns dos perfumes que são clássicos dos anos 90 e ainda seguem em alta até hoje!

5. Classique, Jean Paul Gaultier

Com um frasco icônico, com formato de torso e espartilho, essa é um dos produtos mais famosos de Jean Paul Gaultier. Esse perfume combina a delicadeza da flor de laranjeira com a força sensual do gengibre e toques de baunilha, se consagrando como um perfume sensual. Confira o produto!

4. Trésor, Lancôme

Essa fragrância é um verdadeiro clássico dos perfumes importados e uma das fragrâncias mais famosas de Lancôme. A infusão se destaca por suas notas orientais, frutadas, suaves e amadeiradas, proporcionando um perfume marcante e ideal para quem busca estar sofisticada. Confira o produto!

3. Fantasy, Britney Spears

Uma opção imperdível para quem curte perfumes doces , o perfume da Princesa do pop é uma combinação frutada de kiwi, lichia vermelha, marmelo, jasmim, chocolate branco e toques amadeirados, que trazem um toque sensual à fragrância. Confira o produto!

2. Angel, Mugler

Essa fragrância tem uma pegada doce e frutada, com um aroma cremoso vindo do patchouli e da baunilha, se consagrando como uma das opções de perfumes mais queridos e vendidos do mundo. As notas como melão, orquídea, almíscar e caramelo garantem uma infusão exótica. Confira o produto!

1. CK One, Calvin Klein

Esse perfume lançado foi lançado em 1994 é unissex, ou seja, agrada todo mundo! Com um aroma cítrico e suave, a fragrância esbanja notas como limão e bergamota, exalando um frescor, leve e transmite uma sensação natural e relaxada. Confira o produto!

