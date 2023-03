Redação EdiCase 5 passos para superar traumas por meio da espiritualidade

Os traumas são considerados uma resposta emocional do corpo a eventos que marcaram a memória, como experiências de dor e sofrimento físico e mental, que alteram as ações de uma pessoa e a levam a sentir sentimentos negativos. “Trata-se de uma ferida psíquica, como uma fenda no ego, um dano em nossa estrutura que se manifesta de maneira diferente de pessoa para pessoa”, explica a espiritualista Kélida Marques.

Geralmente os traumas possuem um início e um fim, sendo uma situação que ocorre em um determinado momento e provoca uma “ferida” a nível físico ou psíquico. No entanto, o psicológico é uma marca que não cura após encerrada a situação traumática, ao contrário de traumas puramente físicos.

Nesse contexto, as limpezas espirituais conseguem apenas ajudar os traumas psicológicos ocorridos nessa ou em outras vidas. Por isso, a espiritualista Kélida Marques elenca 5 passos para conseguir superar uma situação com a ajuda da espiritualidade. Veja!

1. Exercite a compreensão

O primeiro passo para começar o processo de cura, e iniciar uma mudança, é a compreensão. Ao longo da vida , as pessoas acabam cultivando crenças e acreditam que sabem de tudo e, por isso, não fazem nada para mudar. Entretanto, é importante compreender que existe um problema, pois a compreensão é o processo de trazer algo que estava escondido no inconsciente para o plano da consciência.

Para uma grande mudança, a compreensão intensa é essencial, ou seja, não funciona se for algo superficial. Assim, é importante entender que os padrões que muitas vezes se mostram imutáveis, como o comportamento, são consequências de feridas emocionais e crenças erradas.

2. Tenha responsabilidade

Na primeira etapa da limpeza espiritual , é possível entender que a raiva é causada por feridas psicológicas. O ambiente só oferece situações para a emoção emergir por meio das ações. A grande e verdadeira mudança só é alcançada se as pessoas compreenderem que a tristeza, a inveja ou a raiva são sempre resultado de cicatrizes emocionais.

Dessa forma, você deve deixar de procurar desculpas para os próprios comportamentos e assumir que a infelicidade e a raiva são resultado de feridas passadas. Assim, repita mentalmente: eu sou responsável, sem culpas, pois assumir a responsabilidade de algo não infere em culpa.

3. Acolha as suas emoções

Para continuar com o processo de limpeza é preciso reconhecer os padrões de comportamento que se originam nas feridas internas. Para isso, procure se concentrar na própria emoção do momento. Se sentir raiva, experimente isso, não bloqueie, represe ou paralise esse sentimento. Vivencie e veja como será a sua reação.

4. Olhe para o passado

Depois de experimentar todas essas sensações, tente refletir e voltar ao passado para encontrar a raiz de todas as emoções e feridas que causam cicatrizes. Siga esse caminho para conseguir achar todas as causas. Mas fique alerta, pois pode surgir uma série de feridas. O importante é não parar no primeiro trauma.

Diante disso, cave fundo. Todas as pessoas são capazes de resgatar memórias, porque o passado está no inconsciente. Quando houver oportunidades, em momentos de grandes sentimentos , aqueles mais intensos, olhe para o passado. Assim, você se tornará mais experiente em detectar feridas ligadas à emoção.

5. Evite julgar os seus sentimentos

É importante estar atento aos próprios sentimentos sem julgar, assim você será capaz de reconhecer os padrões, começar a encerrar o passado e abrir novos caminhos. Com o sumiço das feridas e traumas, o padrão de comportamento que tinha origem nelas também irá desaparecer.

