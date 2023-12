Foto: Reprodução 5 opções de tênis brancos para conbinar com qualquer look

Todo mundo tem aquele tênis branco que vai com tudo, né? Descubra então a versatilidade e o estilo atemporal dos tênis brancos enquanto exploramos cinco opções irresistíveis que podem transformar qualquer look . De designs minimalistas a modelos chunky e esportivos, vamos falar sobre escolhas que elevam o conceito de tênis branco , trazendo opções que se alinham perfeitamente ao seu gosto pessoal. Encontre inspiração e dicas sobre como incorporar essas peças versáteis em suas combinações diárias, garantindo um toque de modernidade e sofisticação em cada passo.

Confira essa lista incrível de inspirações.

1. Tênis branco chunky

Os tênis brancos chunky, conhecidos por seu design robusto e solado volumoso, são uma opção versátil e moderna para diversos estilos de moda. Apesar da estética mais imponente, esses calçados oferecem conforto, muitas vezes até com tecnologias pensadas para isso. Como parte da tendência “ugly sneakers”, os tênis chunky conquistaram espaço, com marcas renomadas como Balenciaga e Fila contribuindo para sua popularidade.

2. Tênis branco com detalhes

Quando falamos de tênis branco, é essencial considerar também a importância dos toques de cor. Detalhes coloridos, como os presentes no icônico Adidas Stan Smith e na marca contemporânea Vert, desempenham um papel importante na composição do visual, adicionando estilo. Esses elementos coloridos, geralmente sutis, oferecem uma maneira acessível e versátil de injetar personalidade aos looks, mantendo a facilidade de combinação com uma variedade de peças.

3. All Stars

O All Star branco é praticamente uma necessidade dentro do guarda-roupa feminino. Além disso, ele vem em várias opções: cano baixo, alto, tratorado, plataforma… Com sua estética singular o All Star branco destaca-se como uma escolha ousada e estilosa, elevando o visual a um outro patamar. Essa versatilidade permite que o calçado transite entre diferentes estilos e ocasiões, adicionando um toque de irreverência e modernidade ao look.

4. Nike Air Force

O Nike Air Force é um dos tênis mais populares da atualidade. Ideal para ocasiões em que se deseja evitar o salto, esse modelo de tênis branco faz com que você se sinta imponente e estilosa. Ele também é perfeito para saídas ou composições mais casuais, o Nike Air Force eleva o estilo, o equilíbrio perfeito entre conforto e elegância.

5. Tênis branco esportivo

O tênis branco esportivo é uma das maiores tendências do momento. Ele deixa o ambiente da academia e dos esportes para fazer parte de looks casuais. Essa proposta visa trazer conforto ao visual. Ao escolher um modelo esportivo, além de aderir à moda atual, é possível desfrutar do benefício do conforto. Portanto, apostar em um tênis branco esportivo é uma opção prática e estilosa para incorporar ao guarda-roupa!

