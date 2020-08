Apesar de ser comum, uma dor de cabeça tira qualquer um do sério. Ela pode até te impedir de trabalhar, estudar ou fazer as atividades do dia a dia normalmente.

Há vários fatores que podem motivar as dores de cabeça, como a alimentação, o excesso de estresse, a insônia, ruídos muito altos, acessórios apertados na cabeça, luzes intensas, cheiros e até mesmo algum problema ocular.

Enxaquecas fortes e constantes são um sinal que há algo errado no corpo, então, se você está passando por isso, o ideal é procurar um médico para realizar os exames necessários. Em alguns casos, pode ser imprescindível preciso tomar medicamentos para controlar as dores.





Porém, se o seu caso não for tão intenso, você pode conseguir ótimos resultados utilizando o melhor da Mãe Natureza. E para te ajudar, selecionamos as melhores opções de remédio natural para dor de cabeça.

Além disso, você sabia que a falta de hidratação e de uma alimentação correta também podem desencadear dores de cabeça? Portanto, quando sentir a dor, beba um copo de água e espere 15 minutos e, caso esteja há um longo intervalo de tempo sem comer, procure consumir algum algum alimento. Se o mal-estar passar é porque o seu organismo precisava receber as substâncias.

No dia a dia é possível esquecer de consumir água com regularidade e até pular refeições indispensáveis, então, o ideal é manter uma rotina regrada e até contar com aplicativos que te lembram de beber água!

5 opções de remédio natural para dor de cabeça

Casca da laranja

Em vez de jogar fora a casca da laranja, utilize-a no preparo de chás. Ela é rica em Vitamina C e fibras, fortalecendo, assim a região digestiva e do coração, e combatendo o desenvolvimento de doenças. A casca também contém cálcio e doses altas de Vitamina A e Vitamina B6. Além disso, tem propriedades conhecidas por polifenois, responsáveis por prevenir Alzheimer, diabetes e doenças crônicas.

A melhor forma de aproveitar as qualidades do alimento é por meio da infusão em chás – e é possível acabar com a dor de cabeça com apenas uma dose da bebida. Então, descasque uma laranja, lave a casca muito bem para retirar qualquer resíduo e coloque-a para ferver em uma panela, com uma xícara de água mineral. Tampe a panela e deixe a casca ferver por cinco minutos, depois desligue o fogo e espere mais 15 minutos. Em seguida, tire a tampa da panela e coe o chá. Respire o aroma do líquido, porque ele ajuda acalmar a mente. O ideal é sempre utilizar laranjas orgânicas, para evitar as substâncias tóxicas que podem estar na casca.

Folhas de abacateiro

São conhecidas por serem um poderoso remédio natural da juventude, uma vez que as folhas de abacateiro são ricas em fenóis e flavonoides, que agem como antioxidante e anti-inflamatório, impedindo a ação dos radicais livres que envelhecem a pele.

Também são utilizadas no combate da dor de cabeça, principalmente quando ela é causada por cansaço e estresse. As folhas são calmantes para o corpo, então, prepare com folhas frescas ou secas um chá contra a enxaqueca. Para isso, ferva 20 g de folhas de abacateiro picadas em um litro de água mineral.

Você também pode colocar folhas cozidas na testa, em temperatura ambiente, por até 20 minutos – essa técnica ajuda diretamente na dor e proporciona muito alívio.

Gengibre

Todos os alimentos ricos em magnésio, como amêndoas, espinafre e acelga, são exemplos de remédio natural para dor de cabeça. O nutriente é importante para os processos intracelulares e, na falta dele, a dor é quase imediata.

O gengibre não é apenas fonte de magnésio, mas também de potássio. O alimento é capaz de melhorar a circulação sanguínea e, por isso, auxilia a circulação que chega até o cérebro, reduzindo as dores da região.

É um ingrediente que pode fazer parte de diversas receitas, porém, você também pode experimentar o gengibre em chás e sucos. Para o chá de gengibre, você precisa ferver 20 g do alimento em 500 ml de água mineral. Deixe no fogo por 15 minutos, espere amornar, coe e já pode consumir.

Açafrão-da-terra

Também chamado de cúrcuma, o alimento tem grande poder anti-inflamatório que pode acabar com as dores de cabeça de forma natural. É rico em Vitamina C, Vitamina B6, ferro, manganês e cálcio; esse combo de nutrientes fortalece a imunidade, protege o cérebro, ajuda os ossos e o metabolismo. E como se já não fosse o suficiente, o açafrão-da-terra ainda tem efeito analgésico, antisséptico e antibacteriano. Perfeito, não é?

O tempero pode te auxiliar em diversas questões, por exemplo: ele impede o envelhecimento da pele, combate o desenvolvimento de cânceres e do Alzheimer, além de ser responsável por um ótimo sabor nas receitas.

Erva-cidreira

Uma das principais causas da dor de cabeça é o cansaço, portanto, a falta de uma boa noite de sono estimula o problema. Se você tem dificuldade para dormir, uma dica de calmante natural é o chá de erva-cidreira. Para prepará-lo, você deve colocar 4 g de folhas da erva em uma xícara com 150 ml de água já quente. Coloque um pano sobre a xícara, espere 10 minutos, coe o chá e beba.

Os benefícios da erva-cidreira também podem ser aproveitados por meio do seu óleo essencial. A erva auxilia o relaxamento do corpo e tem ação analgésica, que impede a propagação da dor. Dores no estômago e cólicas também podem ser aliviadas com o chá.

