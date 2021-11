Divulgação 5 motivos para participar da 3ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo

No próximo sábado (20) será dada a largada para o Summit Êxito de Empreendedorismo, maior Congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, que chega à sua terceira edição. O evento terá como tema central “A trilha do novo empreendedor” e será totalmente digital. Quer saber mais motivos para não perder este grande evento? Listamos 5 motivos para você. Confira!

Motivo 01: Conteúdo Inovador

A programação do Summit Êxito de Empreendedorismo aborda os temas mais relevantes da atualidade e as tendências que vão ditar o rumo do empreendedorismo nos próximos anos. O evento vai falar sobre tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional, finanças, entre outros. Além de abordar temas sobre representatividade, diversidade e inclusão social no empreendedorismo e mercado de trabalho. Serão nove dias de muito conteúdo, com palestras e painéis que terão início sempre às 09h e vão até às 21h.

Motivo 2: Time de Peso

Para compor esse congresso, foram convidados os mais de 150 maiores empreendedores do Brasil. Entre eles: o CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; a CEO da Atom S/A e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer; o cantor e empreendedor, Lucas Lucco; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; a empresária, fisioterapeuta sexóloga e especialista em ginástica intima e relacionamentos, Cátia Damasceno; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; o CEO do Instituto Destiny e escritor, Tiago Brunet; o fundador e CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o autor e investidor Caio Carneiro; o reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Celso Niskier; e o fundador da Anhanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto.

Motivo 3: Conhecimento Gratuito

Pensando nos conteúdos enriquecedores e que tenham alcance ao maior número de pessoas possível, o encontro será realizado de maneira TOTALMENTE gratuita. Basta acessar o site www.summitexito.com.br , realizar seu cadastro on-line e ficar por dentro de toda a programação.

Motivo 4: Certificação Garantida

Uma das novidades para esta edição será a certificação de participação para todos os espectadores que assistirem no mínimo 12 horas de conteúdo. Ficou interessado?

Motivo 5: Inclusão Social

Todas as palestras desta edição do congresso terão tradução em libras com intérprete, tornando os conteúdos mais acessíveis à população.

Gostou? Para saber tudo sobre o Summit Êxito de Empreendedorismo, basta acessar o site www.summitexito.com.br

