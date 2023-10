5 motivos para fazer sexo pela manhã todos os dias

A sexóloga Luciane Angelo listou os principais benefícios da relação sexual matinal, como a prevenção de doenças e até a melhora no desempenho

Algumas semanas mal começam e você já sabe que serão pesadas, com mil e uma atividades e trabalhos. O desânimo já toma conta só de saber a programação dos dias pela frente. Mas que tal deixar esses problemas um pouco de lado e se concentrar no que pode ajudá-la a ter mais pique e leveza para enfrentar o cotidiano? O sexo matinal é um ótimo remédio para isso. Abaixo, listo alguns motivos que vão te convencer a adotar a prática antes do café da manhã.

Melhora o humor

Durante o ato sexual, o corpo humano libera mais ocitocina, hormônio que contribui para a sensação de bem-estar, e isso ajuda, e muito, no humor pelo resto do dia.

Melhor desempenho

Os níveis de testosterona (hormônio importante para o desejo sexual) nos homens pela manhã é mais alto do que em outros momentos do dia. Com os níveis nas alturas, eles podem ter um desempenho melhor pela manhã.

Previne doenças

O sexo matinal pode funcionar como um exercício físico pela manhã dependendo de sua intensidade. Por esse motivo, começar o dia ativo pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de infarto.

Diminui o estresse

O sexo matinal funciona também para diminuir os níveis de estresse no organismo. Após o orgasmo, o corpo libera endorfina, hormônio responsável pela sensação de felicidade e positividade.

Facilita o orgasmo

Após uma noite de sono, o corpo está mais descansado e relaxado. Além disso, os níveis de adrenalina estão mais baixos nesse período, aumentando a concentração para o prazer em si.