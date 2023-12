Foto: Reprodução 5 melhores séries da Amazon Prime lançadas em 2023

O ano de 2023 foi mais um período de grandes lançamentos do audiovisual! Produções incríveis fizeram muito sucesso nas telonas, como o filme Barbi e , entretanto, os serviços de streaming não ficaram para trás e lançaram produções que ganharam os corações e os streams de muita gente .

A Amazon Prime é um dos serviços de streaming de séries que conquistou o coração do público através de produções como The Boys e Rings of Power e em 2023, a companhia expandiu o seu catálogo e investiu não apenas em outras séries de qualidade, como trouxe também produções brasileiras que encantaram.

5 melhores séries lançadas pelo Amazon Prime em 2023

Listamos algumas das produções lançadas pela Amazon Prime esse ano e que foram aclamadas na internet!

5. Daisy Jones and The Six

Em uma série de 10 episódios, Daisy Jones and The Six levou os espectadores para uma jornada musical nos anos 70, contando a história de estrelato de Daisy Jones and The Six, porém, após uma Ascenção meteórica o grupo se separa e agora, décadas depois, revela o motivo por trás da decisão. A produção foi indicada ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Minissérie, Melhor Atriz em Minissérie e Melhor Ator em Minissérie.

4. O Continental: Do Mundo de John Wick

Essa série é um “spin off” dos filmes de John Wick e promete desvendar as origens do hotel para assassinos do filme de John Wick. Ambientada em uma Nova York dos anos 70, a trama da série gira em torno de Winston Scott, que reúne uma equipe para enfrentar uma conspiração. O drama de ação explora conflitos familiares, muita ação e desejo de vingança.

3. Cangaço Novo

Um dos destaques do ano na plataforma, a produção brasileira trata da história de Ubaldo, um bancário que não tem memórias da própria infância e busca recursos para cuidar do seu pai adotivo, quando recebe uma herança que promete mudar a sua vida. O homem se torna líder de uma gangue em Cratará, no sertão do Ceará, e segue os passos do seu pai biológico, que era um lendário cangaceiro.

2. Na Mira do Juri

Com um olhar satírico e sarcástico, a produção retrata os procedimentos internos de um julgamento por júri nos Estados Unidos, tudo pela ótica dos jurados. A série foi uma das mais aclamadas do ano e conta com cerca de 8 episódios que devem garantir a sua diversão.

1. Gen V

Uma das séries mais aguardadas do ano, “Gen V” é um spin off de “The Boys”, outro grande sucesso da Amazon Prime. A produção se passa na única academia de heróis dos Estados Unidos e mostra os desafios que os estudantes enfrentam! Os heróis em formação são desafiados a questionar seus limites éticos para alcançar o topo ranking da academia.

