Cuide bem dos seus lábios no verão com os melhores produtos projetados para tratar lábios ressecados e rachados. Selecionamos os que oferecem soluções eficazes para hidratação intensa e reparação , proporcionando alívio imediato e duradouro. Descubra fórmulas enriquecidas com ingredientes nutritivos, dos mais suavizantes até os mais avançados tratamentos labiais. Seja qual for a causa da desidratação dos lábios, nossa lista abrange opções de alta qualidade, perfeitos para deixar seus lábios irresistivelmente macios e saudáveis. Confira os 5 melhores produtos para cuidar de lábios ressecados e rachados.

Como evitar que os lábios fiquem ressecados?

Pequenos hábitos cotidianos podem agravar o ressecamento labial, alerta a dermatologista Pauline Lyrio. Além da falta de hidratação, práticas como passar a língua nos lábios para “hidratá-los” são desaconselháveis, pois a saliva, devido ao seu pH ácido, pode tornar-se um agressor, exacerbando o ressecamento. Outro equívoco comum é morder ou arrancar as “pelinhas” que se desprendem dos lábios quando estão muito secos.

A especialista enfatiza que, em caso de fissuras ou descamação, não é recomendado remover a pele solta, pois isso pode atrasar a cicatrização e tornar a pele mais vulnerável a agentes externos, como infecções. Nessas condições, também desaconselha-se realizar esfoliações com produtos que contenham grânulos agressivos.

5 melhores produtos para cuidar dos lábios

1. Protetor Labial com Manteiga de Cacau + Karitê FPS 15, Ricca

O Beijo Cacau representa uma evolução na categoria de protetores labiais com sua fórmula 2.0, combinando manteiga de cacau e karité para proporcionar uma hidratação intensiva aos lábios. Além disso, oferece proteção solar com FPS 15 para garantir sua segurança.

Destacando-se pela inovação, a Ricca incorpora um irresistível aroma de coco ao Beijo Cacau, tornando a experiência ainda mais prazerosa. Sua função principal é proporcionar uma hidratação profunda e duradoura aos lábios.

2. Ultranutrição Labial, Adcos

O Hidratante Labial Ultranutrição da Adcos apresenta uma fórmula avançada com ação anti-idade, incorporando Ácido Hialurônico e propriedades antirrugas para nutrir a delicada região dos lábios. Essa área, suscetível ao envelhecimento precoce devido à intensa exposição a agentes agressores como sol, poluição, ar condicionado, vento e tabagismo, demanda cuidados especiais.

O Ultranutrição Labial da Adcos oferece o cuidado necessário para manter os lábios hidratados e protegidos contra os efeitos do tempo e do ambiente.

3. Nivea Sun FPS 30

O Protetor Solar Labial Nivea Sun Protect, com FPS 30, oferece proteção eficaz contra os raios solares, mantendo os lábios hidratados por 24 horas. Sua fórmula enriquecida com óleos naturais, manteiga de karité e Vitamina E proporciona lábios saudáveis, protegidos do sol e do ressecamento. Com óleos de abacate e jojoba, resistência à água, embalagem reciclável e isento de óleo mineral, este protetor labial oferece uma abordagem completa e consciente para cuidar dos lábios.

4. Epidrat Lábios Fps 30, Mantecorp

O Epidrat Lábios é um hidratante labial com FPS 30 e ação antioxidante, desenvolvido especificamente para combater o ressecamento e prevenir o envelhecimento da região labial. Sua fórmula incorpora ingredientes altamente hidratantes, incluindo Manteiga de Karité, Vitamina E e Lanolina. Além disso, este produto é resistente à água, hipoalergênico e não deixa resíduos esbranquiçados nos lábios.

5. Balm Up, Ruby Kisse

O Balm Up! é um balm labial com cor que oferece hidratação, nutrição e proteção ao longo de todas as estações. Com uma coloração natural duradoura, destaca-se pelo núcleo incolor de hidratação, contendo ingredientes poderosos como manteiga de karité, óleo de coco e manteiga de coco.

Possui FPS 10 para proteção solar e prevenção do envelhecimento precoce. A tonalidade avermelhada suave da cor Stand Up! proporciona uma aparência saudável aos lábios.

