Foto: Reprodução 5 melhores perfumes da Granado para comprar em 2024

A Granado , renomada marca brasileira com mais de 150 anos de tradição, não se destaca apenas por seus produtos de cuidados pessoais, mas também por suas fragrâncias exclusivas que encantam os consumidores.

Se você está em busca dos melhores perfumes da Granado para 2024, confira uma seleção que promete uma experiência olfativa inesquecível. A marca possui um jeito único de criar suas fragrâncias, por isso seus aromas são únicos e inconfundíveis.

5 melhores perfumes da Granado para arrasar em 2024

Confira uma lista incrível das melhores fragrâncias da Granado para você adquirir em 2024.

Um perfume rico em óleos naturais, produzido com álcool extra neutro e macerado. O resultado é uma fragrância com notas mais encorpadas, intensas e olfativamente fiéis às suas matérias-primas. Muito elogiada por consumidores, apontam como uma fragrância doce e agradável.

Notas olfativas

Topo : Cassis, lima, bergamota;

: Cassis, lima, bergamota; Corpo : Fava tonka, baunilha, benjoim;

: Fava tonka, baunilha, benjoim; Fundo : Musk, sândalo, cedro.

Um sândalo moderno e urbano, cheio de personalidade para quem quer se fazer notar. Inspirada na arquitetura brutalista, na valorização do concreto e dos traços geométricos simples, a fragrância surpreende pelo equilíbrio entre minimalismo e complexidade. Um perfume vegano, sem testes em animais.

Notas olfativas

Topo : Bergamota, damasco, figo;

: Bergamota, damasco, figo; Corpo : Sândalo, jasmim, muguet;

: Sândalo, jasmim, muguet; Fundo : Cedro, âmbar, musk.

3. Perfume Granado Elixir 1870

Elixir 1870 é uma criação contemporânea e viva, que evoca uma brasilidade centenária, elegância e o escape à natureza. As notas cítricas, aromáticas e amadeiradas nos transportam para as montanhas da serra de Teresópolis, no Rio, onde José Antônio Coxito Granado, fundador da marca, cultivava ervas e flores usada nas fórmulas dos produtos. Os consumidores amam essa fragrância por conta do equilíbrio entre notas cítricas e amadeiradas.

Notas olfativas

Topo : Manjericão, limão siciliano e laranja;

: Manjericão, limão siciliano e laranja; Corpo : Murta, cardamomo e alecrim;

: Murta, cardamomo e alecrim; Fundo : Pinho, lavandin e cedro.

4. Perfume Phebo Brisa

Uma fragrância com notas mais encorpadas, intensas e olfativamente fiéis às suas matérias-primas. A energia do mar e o ar revigorante das praias inspiram esta efervescente criação. Uma dualidade entre o frescor do pomelo e da bergamota e o conforto e intensidade do cedro. Um perfume vegano, sem testes em animais.

Notas olfativas

Topo : Pomelo, bergamota, frésia

: Pomelo, bergamota, frésia Corpo : Cedro, néroli, cardamomo;

: Cedro, néroli, cardamomo; Fundo : Cedro, âmbar, musk.

Zimbro é frescor em um dia quente de Verão. A fragrância é inspirada em um drink refrescante e contemporâneo. Como em um gim tônica, o sabor marcante e aromático em um equilíbrio perfeito com a nota cítrica efervescente de grapefruit.

Notas olfativas

Topo : Grapefruit, alecrim, zimbro;

: Grapefruit, alecrim, zimbro; Corpo : Hortelã, lavanda, pimenta preta;

: Hortelã, lavanda, pimenta preta; Fundo : Cedro, musk, conhaque.

Cada produto da lista acima foi selecionado de forma independente pela nossa equipe. Contudo, ao realizar uma compra através de nossos links, podemos receber uma comissão de afiliado. A disponibilidade dos produtos e preços foram confirmados no momento da publicação, mas pode ser que sofram alteração.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher