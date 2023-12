Foto: Reprodução 5 melhores máscaras capilares para cabelos danificados e quebradiços

Está em busca de um produto para dar um up na saúde e na aparência dos seus cabelos ? Então vamos te ajudar. As máscaras de reconstrução capilar podem ajudar você a se livrar de vez daquela aparência danificada e frágil nos seus fios, basta investir no produto correto.

Se engana quem pensa que não é possível encontrar produtos que unam bons preços e boa qualidade , de modo que algumas máscaras de reconstrução capilar podem ajudar você a ajudar o cuidar do seu cabelo no conforto da sua casa e inserir o seu uso como parte do seu cronograma capilar .

5 melhores máscaras capilares para cabelos danificados

Selecionamos algumas das melhores opções de máscaras de reconstrução capilar para cabelos danificados.

5. Be(M)Dita Ghee Reconstrução Papaia, Lola

Com uma fórmula rica em nutrientes que ajudam a reconstruir e fortalecer os cabelos danificados, esse creme conta com ingredientes como papaia, proteína vegetal e aminoácidos e proporciona hidratação intensa e reparação profunda, deixando os fios mais macios e resistentes.

Ativos 100% vegetais.

Conservante certificado.

Cruelty Free.

Quantidade de produtos: 100g

4. Máscara Capilar Reconstrói Os Fios, Siàge

Esse creme é uma opção poderosa para reparar cabelos danificados, com uma combinação poderosa de ativos, essa máscara promove reconstrução capilar, reduz a quebra dos fios e devolve a vitalidade aos cabelos e proporciona brilho intenso.

Hidrata.

Proporciona brilho.

Possui fragrância intensa.

Quantidade e produto: 250g.

3. Máscara Fusion, Wella Professionals

A Máscara da Wella Professionals é reconhecida por sua eficácia na reconstrução de cabelos danificados, com uma tecnologia singular em sua fórmula, esse produto ajuda a reparar os fios desde o interior, fortalecendo a estrutura capilar e proporcionando suavidade e brilho aos cabelos! O ponto negativo aqui é o preço elevado do produto.

Ação rápida.

Ideal para recuperar os fios.

Quantidade de produto: 500ml.

2. Máscara Reconstrutora Intensiva Complete Repair, Amend

Essa máscara reconstrutora é formulada com complexo de aminoácidos e proteínas que restauram a resistência e a saúde dos cabelos danificados. Unindo um preço baixo e uam série de benefícios, esse produto se consagra como o segundo mais indicado da nossa lista.

Indicado para cabelos danificados.

Reconstrói profundamente.

Tem blindagem contra o frizz.

Principais ativos: bio-amino reconstrutores: bioativo positivo.

Quantidade de produto: 300g.

1. Máscara Capilar Longo Sonhos, L’Oréal Paris Elseve

Ideal para a recuperação de cabelos longos e danificados, sua fórmula enriquecida com queratina vegetal e vitaminas fortalece os fios, reduzindo a quebra e proporcionando maciez e brilho aos cabelos danificados. Essa máscara ocupa o primeiro lugar por unir um preço acessível e benefícios para os cabelos.

Com queratina vegetal, vitaminas e óleo de ricino.

Desembaraça os fios instantaneamente e protege da quebra.

Preserva os fios evitando o corte, proporcionando cabelos mais longos e saudáveis.

Indicado para cabelos danificados.

Fórmula sem sal.

Quantidade de produto: 300g.

