5 lugares imperdíveis para visitar no Rio de Janeiro

Pensar em turismo no sul global é pensar em Rio de Janeiro . Apesar dos pesares, a cidade maravilhosa segue sendo um destino obrigatório no mundo. Com natureza deslumbrante e diversos pontos turísticos de tirar o fôlego, fica difícil montar um roteiro! Pensando nisso, montamos uma seleção de lugares imperdíveis para visitar no Rio de Janeiro que, com certeza, não vão te decepcionar.

O Rio de Janeiro conta com uma lista diversa de pontos que valem a visitação. Separamos opções para os mais variados gostos e valores, confira!

5. Cristo Redentor

Pensar em Rio de Janeiro, é pensar em Cristo Redentor , afinal, a estátua em art decó é considerada uma das sete novas maravilhas do mundo. Além da estrutura imensa, o ponto turístico chama atenção pela bela vista, sendo capaz de ver, praticamente, toda a cidade do Rio. A visita ao Cristo Redentor é paga e, atualmente, custa pouco mais de 97 reais.

4. Parque Lage

Localizado no Jardim Botânico, o Parque Lage une arte, cultura e natureza em um só espaço, além de ter uma vista pra lá de privilegiada do Corcovado. O lugar era parte de um antigo engenho de açúcar da região, porém, foi comprado por um magnata inglês e, logo depois, tornou-se patrimônio tombado e público, especificamente, em 1957. A entrada no local é gratuita, porém, para visitar o palacete, é necessário agendamento.

3. Escadaria Selarón

Criada pelo chileno Jorge Selarón, a escaderia está localizada entre os bairros da Lapa e Santa Teresa e é uma alternativa cheia de cor para os amantes de arquitetura. Além das cores do Brasil, o lugar conta com azulejos especiais de outros países. Um mosaico cultural cheio de charme na capital fluminense! O lugar é gratuito!

2. Circo Voador

Para quem está à procura de um passeio cultural com atrações artísticas de alto nível, o Circo Voador é uma das melhores opções. Localizado na Lapa, o espaço sempre recebe músicos de alto nível, sejam atrações nacionais, como Gilberto Gil, até mesmo estrangeiras, como Tame Impala.

O espaço tem capacidade de 2 mil pessoas e é um dos principais points da noite do Rio de Janeiro. Para saber a agenda e valores de ingresso, é recomendado o site do lugar.

1. Jardim Botânico

Com mais de 500 mil metros quadrados de área verde, o Jardim Botânico foi fundado em 1808 e tombado como patrimônio. O espaço, localizado na Zona Sul do Rio, tem atrações imperdíveis para os fãs da natureza, como trilhas, estufas, plantas exóticas e, até mesmo, um parque arqueológico. A entrada do lugar custa pouco mais de R$19.

