Foto: Reprodução 5 livros perfeitos para quem gostou de Percy Jackson

Se você se apaixonou pela jornada épica de Percy Jackson no universo mitológico e ficou com saudades de ler algo parecido, existem opções incríveis para viver essa experiência. Selecionamos cinco livros perfeitos para aqueles que se encantaram com a magia e a mitologia presentes na série de Rick Riordan.

A série Percy Jackson conquistou fãs de todas as idades com sua narrativa envolvente, personagens carismáticos e uma abordagem refrescante da mitologia grega. Além disso, ela inspirou adaptações cinematográficas e spin-offs, incluindo a série “Os Heróis do Olimpo” e outras obras ambientadas no mesmo universo.

5 livros perfeitos para quem gostou de Percy Jackson

Quando a gente se apaixona por uma história, temos a tendência de querer buscar outras semelhantes. Por isso, selecionamos 5 opções que provavelmente quem ama Percy Jackson irá se identificar.

1. “As Crônicas de Nárnia” – C.S. Lewis

Esta clássica série transporta os leitores para o mágico mundo de Nárnia, repleto de criaturas fantásticas, batalhas épicas e uma narrativa rica em simbolismo. Assim como Percy Jackson, os personagens principais vivenciam jornadas extraordinárias repletas de magia e aprendizados. As crônicas são conhecidas por sua habilidade em cativar leitores de todas as idades, transmitindo valores atemporais através de aventuras mágicas e personagens inesquecíveis.

2. “Harry Potter e a Pedra Filosofal” – J.K. Rowling

A saga de Harry Potter é uma escolha natural para quem busca uma narrativa repleta de magia, amizade e descobertas. Assim como Percy, Harry Potter é um protagonista cativante que enfrenta desafios sobrenaturais enquanto descobre seu próprio destino. Muitos leitores inclusive criam uma rivalidade entre ambas as histórias ao invés de aproveitarem a oportunidade de lerem histórias semelhates e cheias de aventuras.

3. “O Hobbit” – J.R.R. Tolkien

Para os fãs de mitologia e fantasia, “O Hobbit” oferece uma jornada inesquecível. A história de Bilbo Bolseiro, um hobbit relutante que se aventura em uma busca épica, apresenta um mundo ricamente construído, cheio de criaturas lendárias e paisagens deslumbrantes.

4. “Os Heróis do Olimpo: O Herói Perdido” – Rick Riordan

Se você amou Percy Jackson, mergulhe na continuação da série com “Os Heróis do Olimpo”. Com novos heróis, mitologia expandida e reviravoltas emocionantes, essa série é uma extensão envolvente do universo criado por Rick Riordan. Vale a pena dar uma chance para essa obra!

5. “Maze Runner: Correr ou Morrer” – James Dashner

Para os leitores que apreciam uma combinação de aventura e mistério, “Maze Runner” oferece uma trama eletrizante. À medida que um grupo de jovens luta para desvendar os segredos de um labirinto mortal, a narrativa envolvente e cheia de reviravoltas certamente cativará os fãs de Percy Jackson.

Agora que você já conhece a lista de livros perfeitos para quem ama Percy Jackson, já está pronto para se aventurar em novas histórias especiais.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher