5 livros infantis divertidos perfeitos para crianças até 10 anos

Pensamos nessa lista para incentivar vocês, papais e mamães que querem instigar o hábito de leitura nos pequenos. Os livros que separamos não apenas cativam a atenção dos pequenos leitores , mas também estimulam a imaginação, promovem o aprendizado e criam momentos memoráveis de leitura em família. De histórias vibrantes a personagens cativantes , cada obra foi cuidadosamente escolhida para proporcionar uma experiência envolvente e educativa.

Explore mundos mágicos, aventuras emocionantes e lições valiosas por meio dessas páginas que despertarão o amor pela leitura desde cedo . Com o equilíbrio perfeito entre diversão e educação, esses livros infantis são o companheiro ideal para enriquecer o desenvolvimento das crianças de maneira lúdica e envolvente. Confira então 5 livros infantis divertidos perfeitos para crianças até 10 anos.

5 livros infantis perfeitos para crianças até 10 anos

Indicado para crianças a partir de 6 anos. Explorando a simplicidade dos textos breves, acompanhados por ilustrações, Eva Furnari apresenta uma série de situações confusas, fundamentadas na semelhança sonora das palavras. As propostas resultam em momentos hilários, resgatando uma brincadeira tradicional que talvez seja menos familiar às crianças contemporâneas (o cuidado para não confundir uma coisa com outra).

No entanto, essa abordagem não apenas diverte, mas também auxilia o leitor iniciante a desenvolver uma consciência das peculiaridades ortográficas, ao mesmo tempo que serve como uma preparação para incursões em leituras mais extensas e desafiadoras.

Indicado para crianças a partir de 4 anos. Após escolher se vestir como Robinson Crusoé para uma festa a fantasia na escola, um garoto se vê inesperadamente transportado para uma ilha deserta e enigmática. Agora, diante desse cenário, surge a dúvida: conseguirá ele enfrentar os desafios e sobreviver por conta própria, assim como o herói de sua história favorita? O enredo se complica ainda mais quando piratas invasores ameaçam a tranquila existência do protagonista.

Nesse livro, Peter Sís entrelaça suas próprias recordações de infância com a clássica narrativa de Robinson Crusoé, dando origem a um universo tão mágico e exuberante quanto a ilha habitada pelo marinheiro mais célebre da literatura.

Indicado para crianças a partir de 8 anos. Indicado ao Selo Seleção Cátedra 10 Unesco de Leitura em 2017 e finalista do prestigiado Prêmio Jabuti 2018 na categoria Infantil e Juvenil, o livro faz parte da emocionante Coleção “Orgulho de Ser Eu (desde pequenx)”. Em “Coraline e o Lápis Cor de Pele”, a protagonista se depara com a desafiadora pergunta de Pedrinho: “Me empresta o lápis cor de pele?”. A partir desse instante, Coraline embarca em uma jornada única, questionando-se sobre as diversas tonalidades de pele.

Com apenas doze anos, a menina examina todas as cores de sua caixa de lápis, percebendo maravilhada que cada tonalidade é bela e significativa, representando pessoas e suas individualidades. Ao atravessar o espectro de cores, Coraline compreende que, independentemente do tom de pele, todos são iguais.

Indicado para crianças a partir de 9 anos. Diante das preocupações com os efeitos prejudiciais do desmatamento, Pilar, Breno e o gato Samba embarcam em uma extraordinária jornada para a floresta amazônica. Lá, criam uma amizade com Maiara e Bira. Juntos, enfrentam desafios ao auxiliar Maiara na busca por sua família e resistir a um grupo perigoso de mateiros determinados a destruir a floresta, colocando em perigo não apenas os habitantes humanos, mas também toda a flora e fauna locais.

Navegando em imponentes embarcações ou em pequenos barcos pelos rios Amazonas, Solimões, Negro e Tapajós, os amigos vivenciam encontros surpreendentes com figuras lendárias como a Iara e o Curupira. Através dessa incrível jornada, repleta de aventuras e descobertas, Pilar registra detalhadamente em seu diário experiências transformadoras que irão perdurar em suas memórias e corações.

Indicado a crianças a partir de 8 anos. Em “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, um dos romances mais populares de Jules Verne, o cavalheiro inglês Phileas Fogg aceita o desafio de seus colegas de clube em Londres, apostando toda a sua fortuna de que pode dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Iniciando a jornada imediatamente, Fogg é acompanhado por seu recém-contratado empregado francês, Jean Passepartout, e uma bolsa. A história desenrola-se por diversos destinos, incluindo Yokohama, Nova York, Bombaim, Hong Kong e São Francisco, percorrendo meios de transporte variados como barcos, trens, elefantes e trenós à vela.

Durante a aventura, Fogg e Passepartout enfrentam desafios como tempestades marítimas, fanáticos religiosos, sabotagens e encontros com índios e lobos famintos. A trama também se desenvolve com a entrada do inspetor Fix e da cativante Ms. Alda na jornada. Esse clássico de Verne é uma emocionante exploração de lugares exóticos, culturas diversas e situações inusitadas, prometendo uma leitura envolvente e cheia de surpresas.

