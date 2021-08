Reprodução: Alto Astral 5 livros incríveis para você ler ainda em 2021!

Para alguns, ler um bom livro pode ser uma atividade tão prazerosa que vale como meditação – afinal, leitores vorazes sabem que a hora da leitura é aquele momento em que você foca em uma única atividade que te faz bem, deixando de lado problemas e preocupações. Contudo, encontrar um livro de fato empolgante e envolvente com o qual a gente se identifica pode ser uma tarefa árdua.

Assim, para ajudar você nessa missão, abaixo o Alto Astral listou 5 títulos incríveis e inspiradores para serem lidos ainda neste ano e que prometem agradar os mais diferentes tipos de leitores! Confira:

Todas as dores de que me libertei. E sobrevivi.

Reprodução/ Instagram (@tipobilhete)

Terceiro livro do autor best-seller Felipe Rocha, rosto por trás do @tipobilhete no Instagram, Todas as dores de que me libertei. E sobrevivi. é sobre amadurecimento e saber que, mesmo doendo, é preciso deixar algumas coisas irem embora. Afinal, a vida é colorida, cheia de surpresas e, acima de tudo, recomeços.

Logo, se você adora afirmações positivas, frases motivacionais e textos inspiradores capazes de te dar aquele chacoalhão , esse livro é todinho para você.

Vozes femininas

Através de conversas com quarenta mulheres sobre questões como experiências, traumas, aspirações e família, a escritora inglesa Zoë Sallis tenta desvendar as diversas personalidades femininas e trazer inspiração e motivação para novas gerações em Vozes femininas .

No título de 240 páginas, espere por uma leitura deliciosa e bastante potente capaz de nos mostrar como somos plurais e capazes de muito!

Esta e todas as vidas

Se você adora um bom romance, o livro da curitibana Anne Marck é para você!

Ambientado na charmosa (e mística) cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, em Esta e todas as vidas você acompanha a história de Antares Letícia e Bruno Romão, duas pessoas de realidades distintas, porém com uma poderosa e atemporal conexão.

De modo geral, a apaixonante obra de Marck é sobre os sentimentos profundos, a simplicidade da vida e o propósito de viver.

Feminismo pra quem?

Reprodução / Instagram (@feminiismo por @catabase__)

Com o boom das redes sociais, cada vez mais, o feminismo vem ganhando espaço nas rodas de conversas, provando, assim, seu valor e empoderando mulheres. No entanto, será que ele realmente é para todo mundo?

Em Feminismo pra quem? , Daniela Moraes Brum, criadora da página @feminiismo no Instagram, discute os diversos recortes do movimento e como ele atinge as mulheres em suas diferentes realidades, além de, claro, abordar o famigerado “feminismo do Facebook”, baseado pura e simplesmente na conquista de likes.

Antes que as luzes se apaguem

“Sierra e sua família vivem duas vidas: uma no Oregon e outra na Califórnia, durante as festas de fim de ano. Eles são donos de uma fazenda de árvores de Natal, mas este pode ser o último ano de Sierra na Califórnia com Heather, uma de suas melhores amigas. As coisas parecem sair de controle quando Caleb, dono de um belo sorriso acompanhado de uma covinha, surge em busca de uma árvore. O que deveria ser apenas um “romance de Natal”, torna-se algo muito mais profundo.” Essa é a premissa de Antes que as luzes se apaguem , uma história sobre amor e perdão embalada por aquele clima de fim de ano que todo mundo gosta.

Ficou curiosa para saber mais? Então o que você está esperando para ler a obra do autor estadunidense Jay Asher, famoso pelo livro Os Treze Porquês, que virou, em 2017, série na Netflix?