5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em setembro

Os assinantes do Prime Video podem esperar por um mês repleto de atrativos. A plataforma de streaming continua trazendo novidades ao seu catálogo, oferecendo uma grande variedade de conteúdo de qualidade, e em setembro não será diferente. Desde comédias românticas até uma nova série de super-heróis com o ator brasileiro Marcos Pigossi, os novos títulos buscam agradar a gostos variados. Abaixo, confira um pouco sobre essas e outras novidades!

1. A Roda do Tempo: 2ª temporada (01/09)

A segunda temporada da série de fantasia, baseada nos romances mais vendidos do escritor Robert Jordan, estreia globalmente com os três primeiros episódios em 1º de setembro. Da mesma maneira que a primeira temporada abordou “The Eye of the World”, o primeiro romance na série literária de Jordan, a segunda temporada se concentra no livro seguinte, “The Great Hunt”. Porém, é possível que os fãs identifiquem elementos de outras obras também . A série dispõe somente de oito episódios por temporada para narrar a saga.

2. 10 coisas que eu odeio em você (01/09)

O clássico e amado filme de romance do final dos anos 90 fica disponível na Prime Video a partir de setembro . Estrelada pelo saudoso Heath Ledger, a trama é uma adaptação high school da peça “A Megera Domada”, de William Shakespeare.

O filme acompanha o novo aluno Cameron (Gordon-Levitt), que fica encantado por Bianca (Oleynik) e, para contornar as rígidas regras de namoro de seu pai, tenta fazer com que o bad boy Patrick (Ledger) saia com a irmã antissocial de Bianca, Kat (Stiles). O filme recebe o nome de um poema escrito por Kat sobre seu romance com Patrick.

3. Midnight in the Switchgrass (01/09)

O filme é baseado na história real do serial killer mais perigoso do Texas. O agente do FBI (Bruce Willis) e seu parceiro estão perto de desmantelar uma rede de tráfico sexual. Eles se unem à Rebecca (Megan Fox), uma Agente de Cumprimento da Lei da Flórida que está investigando o caso há muito tempo, quando percebem que sua investigação cruzou o caminho de um brutal assassino. Quando ela é sequestrada pelo alvo deles e sua vida está em perigo, Karl e Byron têm apenas algumas horas para juntar as últimas pistas e dar um fim ao “Truck Stop Killer”.

4. Match nas estrelas (15/09)

Ingrid Guimarães comanda o novo reality brasileiro de namoro baseado em signos. No programa, 12 participantes representam diferentes nativos do zodíaco. Eles têm encontros com pessoas de outros signos com algo em comum.

A cada episódio, os participantes eliminam pessoas até que encontrem o par ideal – o que parece ser perfeito para eles, como se estivesse destinado . O programa apresenta também Tati Lisbon, uma astróloga que analisa a compatibilidade entre os participantes.

5. Gen V (29/09)

Com o ator brasileiro Marcos Pigossi no elenco, a série é um spin-off de The Boys. A narrativa explora a primeira geração de super-heróis a perceber que seus poderes extraordinários são resultados do Composto V. Esses heróis testam suas fronteiras físicas e éticas ao competirem pela liderança na hierarquia escolar.

A trama de Gen V é baseada em uma parte dos quadrinhos de The Boys, intitulada “We Gotta Go Now” (Nós Precisamos Ir Agora). Os jovens com habilidades especiais, conhecidos como “Supes”, enfrentam desafios físicos, morais e até mesmo relacionados à sexualidade enquanto passam pela escola. A produção também apresenta cenas violentas e sanguinolentas, em linha com o estilo de “The Boys”.

