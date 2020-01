5 kits até R$ 100 na internet que são úteis para todas as mulheres

Como todo amante de astrologia sabe, cada signo do zodíaco tem características que o representam. Os escorpianos têm um feroz escorpião, os leoninos têm um leão corajoso e os aquarianos … um portador de água. Pode parecer um pouco aleatório, mas uma das características do signo de Aquário , o portador da água, é que ele é um ~ místico ~ curador que dá vida a todos, então … muito bem, Aquário!

Claro, há muito mais nos aquarianos do que isso. E, naturalmente, existem muitos outros fatores astrológicos que fazem de você quem você é, além do seu signo solar . Existem seus mapas natal e progredidos, seu signo da lua e o signo em que Saturno se encontra, por exemplo, entre outros acontecimentos no zodíaco. Ainda assim, pertencer à irmandade de Aquário diz muito sobre você (não se preocupe, são todas coisas boas).

A temporada de Aquário decorre de 20 de janeiro a 18 de fevereiro, tornando essa época especial pra quem é desse signo. Claro, você provavelmente tem alguma noção do que significa ser um aquariano, baseado na leitura do seu horóscopo e se conhecendo. Mas há algumas informações básicas sobre as características do signo que todos os membros do esquadrão de Aquário devem conhecer.

Essas são as características de Aquário e os maiores sinais de que este é seu signo solar. Além de como isso pode afetar sua vida em geral, de acordo com Donna Page, astróloga certificada em Atlanta.

Você é um lançador de tendências

Você tem pensamentos muito originais e tende a pular para próxima grande tendência antes que seja uma grande tendência. Essa sombra rosa que todo mundo parece gostar agora? Por favor. A aquariana já está arrasando com ela a séculos.

Você realmente não se importa com o que as outras pessoas pensam

Você está fazendo isso desde o dia em que nasceu. E é assim que você vai ficar pelo resto da vida. Você se sente mais livre do que outros para fazer o que quiser, seja fazendo uma nova tatuagem por um capricho ou pegando sorvete no café da manhã. Alguém não entendeu? O problema é deles.

Você é ferozmente independente

Em um relacionamento? Isso é legal. Mas é crucial que seu parceiro entenda que, embora você os ame e tudo mais, você ainda precisa fazer suas próprias coisas. Quer isso signifique um tempo sem companhia na sua casa ou indo a um filme sozinha. Quem não pode lidar com isso, definitivamente não vai durar.

Você é uma humanitária no coração

Há muita coisa acontecendo no mundo e você definitivamente não está bem com isso. Você sabe, no fundo, que é possível alcançar objetivos elevados, como criar a paz mundial, reverter a mudança climática e reunir a família real britânica. Basta um pouco de esforço.