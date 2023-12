Foto: Reprodução 5 ideias de penteado de academia para cacheadas

No contexto de atividades físicas, é fundamental contar com itens essenciais como roupas fitness, calçados confortáveis e uma garrafa de água. No entanto, para as pessoas com cabelos cacheados , um elemento crucial também se destaca: um penteado para academia resistente, capaz de enfrentar até os treinos mais intensos. Além de proteger os fios , esse tipo de penteado evita incidentes com os equipamentos e traz um visual elegante durante a prática de exercícios.

Os penteados também são importantes para amenizar os prejuízos causados pelo suor, isso porque os sais minerais presentes nele têm alto fator de ressecamento. Para ficar mais estilosa e cuidar das saúde dos fios, confira 5 ideias de penteado de academia para cacheadas.

5 ideias de penteado de academia para cacheadas

Dá uma olhada nessa lista que vai mudar a sua estética para os treinos:

1. Faixas de cabeça, lenços e bandana

Faixas de cabeça, lenços e bandanas são escolhas populares de penteados para pessoas com cabelos cacheados na academia, oferecendo controle, absorção de suor, proteção contra acidentes e a oportunidade de expressar estilo pessoal. A praticidade e variedade desses acessórios os tornam uma solução conveniente para manter os cachos arrumados durante o exercício.

2. Penteado abacaxi

Essa é boa uma escolha porque traz praticidade e estilo ao reunir os cachos no topo da cabeça. Esse penteado não só doma os fios durante o exercício, evitando emaranhados, como também facilita a absorção do suor. Além de sua funcionalidade, o penteado abacaxi passa uma vibe descontraída durante as atividades físicas.

3. Coque

O coque é uma opção clássica e prática de penteado para os treinos. Isso porque o coque oferece controle eficiente dos fios durante os exercícios, evitando interferências e proporcionando conforto. Além de sua funcionalidade, o coque também pode ser estilizado de várias maneiras, permitindo uma expressão versátil de estilo durante as atividades físicas.

4. Slick hair

O penteado slick hair é caracterizado por cabelos penteados para trás com um acabamento perfeito e sem frizz. Para obter o efeito “slick hair”, é comum usar gel, pomada ou cera para moldar os fios e garantir um acabamento suave e disciplinado. Esse penteado é versátil e pode ser adaptado para diferentes ocasiões, desde eventos formais até looks mais descontraídos, dependendo da quantidade de produto aplicado e do acabamento desejado.

5. Trança boxeadora

Essas tranças embutidas são conhecidas por sua aparência atlética e moderna, popular em ambientes esportivos, especialmente no boxe, daí o nome “boxeadora”. Além de conferir um visual esportivo, as tranças boxeadoras oferecem praticidade ao manter os cabelos firmemente no lugar e podem ser estilizadas de diversas maneiras, como tranças tradicionais, tranças embutidas ou até mesmo tranças mais soltas para um toque mais descontraído.

Fonte: Mulher