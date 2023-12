Foto: Reprodução 5 ideias de decoração para montar a festa de Réveillon

Confira cinco ideias incríveis de decoração para criar a festa de Réveillon perfeita . De ambientes sofisticados a opções descontraídas, essas sugestões trazem elementos que vão desde decorações luminosas a toques festivos. Explore essas ideias criativas para transformar seu espaço e celebrar a chegada do Ano Novo com estilo ! Seja qual for as sus preferênca, essas propostas oferecem a inspiração necessária para tornar a sua festa de Réveillon inesquecível. Prepare-se para receber o novo ano com uma atmosfera encantadora e festiva!

5 estilos de decoração para o Ano-Novo

Confira essas inspirações para deixar a sua casa deslumbrante no Ano-Novo.

1. Ano-Novo em prata

O prata é uma cor tendência para as decorações e roupas no Ano-Novo, e existem formas perfeitas de deixar a sua casa extremamente estilosa e festiva . Balões, decorações de mesa, itens brilhantes… se divirta deixando a sua casa com a sua cara e muito festiva. Confira essas inspirações:

2. Decoração em branco

Não tem cor mais Ano-Novo do que branco, né? A decoração em branco traz uma sofisticação totalmente diferenciada e que vai encantar os seus convidados. Invista em itens que vão deixar a sua festa super animada e que ficará marcada para sempre!

3. Festa de Ano-Novo dourada

Não existe cor mais festiva que o dourado, né? Ele traz alegria para qualquer ambiente e deixa tudo com cara de festa. Para celebrar a virada do ano com estilo, aposta em decorações em dourado: fitas, balões, óculos, copos… seja super criativo e cative seus convidados.

4. Ano-Novo rosé

Por que não ousar e fazer uma festa de Ano-Novo rosé? Ele é tão estiloso e chique como o prata e o dourado mas trás um toque diferente e mais moderno. O rosé pode ser mesclado com outras cores para deixar a decoração ainda mais ousada.

5. Decoração black and white de Ano-Novo

Sim! Por que não apostar em uma decoração super descontraída de Ano-Novo com a combinação clássica de preto e branco? Essas cores trazem uma modernidade e estilo totalmente fora da caixinha para a sua festa. Separamos ideias incríveis para você conferir.

Fonte: Mulher