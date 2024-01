Foto: Reprodução 5 hidratantes leves para o verão que não deixam a pele oleosa

Sabemos que os dias quentes chegaram com tudo e em especial as pessoas que tem pele oleosa, acabam sofrendo na hora de cuidar da cútis. Para além do uso de protetor solar e da higienização adequada da pele , investir em hidratantes leves e que podem auxiliar a manter as peles oleosas muito bem hidratadas é fundamental para ostentar uma boa aparência.

Ao contrário do que se acredita, as peles oleosas também precisam de hidratação e esse passo é fundamental para a saúde! Por isso, investir em um produto que possa manter a hidratação adequada é essencial e nós vamos te mostrar boas opções.

5 hidratantes leves para o verão

Listamos alguns dos melhores hidratantes para você cuidar da sua pele do rosto nos dias de verão.

5. Loção Hidratante Pele Oleosa, Cetaphil

Feito especialmente pra peles oleosas esse produto é leve e hidrata sem obstruir os poros. Um dos pontos negativos aqui é o preço elevado desse hidratante, que acaba fazendo com que ele seja a opção mais baixa na nossa lista. Confira o produto!

Contém Fator de Proteção Solar 30.

Ideal para peles oleosas.

Equilibra a pele e ajuda contra a acne.

4. Sérum Mineral 89, Vichy

Esse creme hidratante promete restaurar e fortalecer as partes mais delicadas do rosto e se destaca pela sua formulação leve. O produto é altamente recomendado para quem tem pele oleosa e não abre mão de manter a hidratação. Confira o produto!

Fórmula leve.

Hidratação intensa.

Sem aroma.

3. Antioxidante hidratante, Sallve

Esse hidratante se destaca pela textura leve, mas não o subestime: ele é poderoso! Esse produto proporciona uma altíssima hidratação e conta com ingredientes como ácido hialurônico junto com nano vitamina C, vitamina E, resveratrol, niacinamida e cafeína. Confira o produto!

Sem perfume.

Possui FPS 30.

Auxilia a diminuir as linhas finas.

2. Hydro Boost Water Gel, Neutrogena

Um dos queridinhos de quem ama cuidar da pele, esse produto se destaca por seu preço baixo e por ser bom para todos os tipos de pele! Através da sua formulação leve, proporciona uma absorção rápida, sem deixar a pele pesada. Confira o produto!

Sem aroma.

Textura leve.

Excelente custo-benefício.

1. Gel Hidratante Facial Ácido Hialurônico e Pepino, Nivea

Com uma fórmula enriquecida com ácido hialurônico e pepino, que ajudam a deixar a pele do rosto hidratada, a segurar a maquiagem por mais tempo e a manter a pele elástica e macia, esse produto se destaca! O preço baixo e a sensação refrescante que ele proporciona são outros pontos a seu favor. Confira o produto!

Aroma agradável.

Preço acessível.

Espalha facilmente.

