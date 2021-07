Reprodução: Alto Astral 5 hábitos para preservar o box do banheiro

Nada melhor do que entrar em um banheiro e ele estar limpinho e sem manchas, não é mesmo? Quem lava sempre esse ambiente sabe que a estrutura que mais dá trabalho e requer uma atenção especial é o box, que deve ser preservado corretamente para manter a qualidade e a durabilidade do item. Ele deve ser limpo de forma delicada e correta, até porque, ninguém merece ficar trocando essa peça por mau uso, não é mesmo?

Para ajudar na conservação do item, que tal 5 atitudes que devem ser evitadas no dia a dia, a fim de que o box de banho dure por mais tempo? Confira:

Pendurar as toalhas nas roldanas

Isso é uma prática bem comum, porém, não recomendada quando o assunto é conservar o box, pois a peça pode se deteriorar rapidamente devido ao mau uso. “Pendurar toalhas e tapetes em cima das ferragens da peça pode fazer com que eles enrosquem nas ferragens, principalmente se as roldanas forem aparentes, e o ato de puxá-los para desenroscar pode ir entortando as ferragens ou tirá-las do trilho”, explica Érico Miguel, técnico da Ideia Glass.

Para acabar com esse costume e trazer uma solução eficiente, opte por ganchos adesivos para pendurar esses itens.

Deixar de fazer manutenções periódicas

Para acompanhar o estado do seu box, é fundamental marcar manutenções periódicas. Érico explica no que é preciso prestar atenção nos detalhes e, caso seja necessário, chamar um profissional especializado para fazer reparos. “Verifique se o vidro possui algum trinco, se o produto está deslizando com facilidade na hora de abrir e fechar a porta, se as roldanas estão funcionando bem, caso note algo de estranho ou algum trincado”, explica. “Não hesite em chamar a manutenção, pensando na segurança de todos os moradores”, ainda complementa o técnico.

Érico também ressalta que mesmo que o produto esteja funcionando normalmente, é recomendado agendar uma manutenção preventiva, pelo menos uma vez por ano.

Não limpar com frequência

Segundo o técnico da Ideia Glass, manter uma limpeza adequada e periódica no banheiro é sempre fundamental para a saúde, mas o box não pode ficar de fora de jeito nenhum das faxinas. “Manter o box limpo é muito importante não só por questões higiênicas, mas também para a durabilidade do produto. Deixar o vidro sujo pode trazer problemas como manchas que se tornam difíceis de tirar, enferrujamento do kit e problemas com o trilho devido ao acúmulo de sujeira”, comenta.

Ele também chama atenção para a periodicidade das limpezas. “Aquela limpeza mais aprofundada deve ser feita uma vez por semana, englobando o vidro, kit e o espaço que fica nas frestas entre os trilhos inferiores”, clarifica.

Produtos incorretos para limpeza

Algumas dúvidas podem surgir na hora de colocar a limpeza em prática e a principal dela é sobre o uso dos produtos mais indicados para a tarefa. Érico comenta que mais importante do que pensar o que usar, é estar ciente do que não usar. “Alguns produtos devem ser evitados para que futuros problemas não ocorram, como é o caso dos abrasivos como lixas, buchas, palha de aço e água sanitária, pois podem danificar o vidro, as ferragens e roldanas”, exemplifica.

De acordo com o profissional, a solução mais prática e econômica é o uso de água quente corrente com sabão neutro, e claro, um pano que não solte fiapos. “Essa é uma combinação que não tem erro, mas caso o box tenha manchas que já estão impregnadas, a limpeza deve ser feita à base de solvente ou uso de um pano úmido com detergente”, comenta.

Investir de peças de pouca qualidade

A qualidade do material do box e das ferragens é o primeiro passo quando o assunto é durabilidade da peça. Afinal, não adianta evitar todos os outros maus hábitos que prejudicam o acessório, quando o modelo da peça e espessura do vidro não são as ideais.

Segundo Érico, quando falamos de um box com qualidade completa, é considerado o vidro temperado, modelo de composição protetora e resistente, e de uma espessura de 8 milímetros para garantir segurança e funcionalidade. “Qualquer vidro com uma espessura inferior a essa pode causar graves acidentes. No caso das ferragens e roldanas, é importante checar se foram produzidas com metais nobres e se são resistentes”, finaliza.

Fonte: Érico Miguel, técnico da Ideia Glass.