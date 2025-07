5 famosas lindas criticadas por fotos de biquíni

Artistas foram alvos de comentários maldosos na web

Uma das musas do BBB 24, a cunha poranga Isabelle Nogueira, de 32 anos, foi duramente atacada nas redes sociais recentemente após compartilhar uma sequência de fotos nas quais aparece de biquíni.

Usando um modelito animal print, a ex-BBB não ficou calada diante dos comentários não requisitados sobre sua aparência e resolveu se manifestar.

Além de Isabelle, outras famosas lindas já foram alvos de críticas sobre a aparência após compartilharem fotos de biquíni. Abaixo o CenaPop mostra 5 famosas que foram julgadas por suas vestimentas nas redes sociais.

Isabelle Nogueira

A ex-BBB Isabelle Nogueira foi atacada pouco tempo depois de postar algumas fotos nas quais aparece usando um biquíni fio-dental. Apesar dos muitos elogios, algumas pessoas se sentiram no direito de comentar que ela tinha “peito de silicone” e “bunda de agulha”.

“Resultados dos procedimentos… Não se enganem”, disparou uma internauta. “Peito de silicone e bunda de agulha”, atacou outra. “Isso porque disse que não gostava de mostrar o corpo. Melhor posar pelada”, opinou uma terceira.

Isabelle reagiu às críticas: “Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage mulher! Uma vez ou outra que eu posto uma foto de biquíni vem querer fresar. Mas olha já. É muita falta de amor mesmo”, disse a ex-BBB.

Isabelle Nogueira posou de biquíni e foi alvo de comentários maldosos – Foto: Reprodução/ [email protected]

Mariana Goldfarb

A modelo Mariana Goldfarb, de 35 anos, também resolveu se manifestar após ser criticada por conta das fotos de biquíni que fez durante a viagem recente que fez para Palma de Maiorca, na Espanha.

Posando bem à vontade durante um passeio de barco, ela disparou: “As recatadas vão pirar”. A modelo seguiu ressaltando que as roupas que usa não é “um convite” ao assédio nem desabonam seu intelecto: “Sou toda em cima, com o corpo que eu sempre quis. Mas graças a Deus, não preciso mostrar a bu$#%@ para ganhar a vida”, disse ela.

Ela acrescentou: “O que eu visto ou deixo de vestir não é um convite, tampouco uma oferta. Sou completamente, inteiramente independente e vivo a minha vida conforme os meus valores que são inegociáveis. Amo o meu corpo e a minha maneira de existir no mundo, amo a minha falta de vergonha e de hipocrisia (nesse sentido). Amo que cuido do meu interno e do meu externo na mesma proporção. Amo ser uma mulher livre que ama. Desejo a vocês o mesmo. Beijos”, finalizou.

Mariana Goldfarb rebateu críticas por fotos de biquíni – Foto: Reprodução/ Instagram@marianagoldfarb

Poliana Rocha

A jornalista Poliana Rocha, de 48 anos, esposa do cantor Leonardo, recebeu comentários maldosos após compartilhar fotos de biquíni na fazenda da família.

A mensagem, que posteriormente foi fixada pela influenciadora nas redes sociais, dizia que ela estava velha e já “não tinha idade” para usar biquíni. Além disso, ela deveria estar “querendo se mostrar para as ex-amantes do marido”.

Poliana usou o Instagram Stories para responder: “Comentários maldosos não me ferem. Geralmente é porque eu consegui desenvolver uma postura de indiferença ou resiliência diante de críticas negativas. Hoje me sinto confiante em mim mesma, e entendo que o comentário reflete mais sobre quem o fez do que sobre mim”, respondeu.

Poliana Rocha posou de biquíni na fazenda da família – Foto: Reprodução/ Instagram@poliana

Cristiana Oliveira

A atriz Cristiana Oliveira, de 61 anos, também falou e aproveitou para rebater as críticas que recebe por conta das fotos de biquíni que costuma compartilhar nas redes sociais. Em entrevista durante o São João da Thay, a famosa ressaltou que fotos de biquíni “é uma coisa natural”.

“Ainda existe muito tabu e preconceito. Essa liberdade toda que as pessoas vendem, não sei se é 100% verdadeira. Se a gente posta alguma coisa sobre doença, corpo, emagrecimento, ‘engordamento’ ou uma questão de humilhação, isso ainda causa muitos comentários revelando o que as pessoas são por trás”, disse ela.

Ela foi específica ao falar sobre a questão do etarismo e as fotos de biquíni: “Uma coisa que deveria ser natural, como a gente de biquíni na praia, se tiver foto de paparazzi repercute pelo corpo bonito ou feio, pela celulite… Se eu posto uma foto que acho bonita, as pessoas falam ‘você está bem para a sua idade’, ‘como você está magra’ ou ‘como você engordou’. É muito doido. Eu não procuro postar com essa intenção de viralizar”, garantiu.

Cristiana Oliveira rebateu comentários por fotos de biquíni – Foto: Reprodução/ Instagram@oliveiracris10

Deborah Secco

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, também costuma ser alvo de comentários incômodos sempre que compartilha fotos de biquíni.

“Tão desnecessários esses vídeos e fotos mostrando o corpo”, opinou uma internauta, em uma postagem recente. “Você é tão maior que seu corpo…”, disse outra. “Queria entender a necessidade de mostrar o corpo assim…”, escreveu mais uma.

Aproveitando a praia sempre que pode, a artista contou que “ama pegar sol” e que não pretende parar por conta dos comentários.

“Às vezes as pessoas reclamam que eu tô muito de biquíni, mas é porque eu vivo mesmo de biquíni nos meus dias de folga. Eu moro em frente a praia, e é o que eu gosto de fazer. Amo pegar sol, e passei anos sem poder pegar sol por conta do melasma. Mas eu curei meu melasma, e agora eu posso ir à praia e eu vou mesmo”, contou a atriz, durante uma participação no podcast PodDelas.

Deborah Secco rebateu críticas por fotos de biquíni – Foto: Reprodução/ Instagram@dedesecco

