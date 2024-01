Foto: Reprodução 5 erros que todo mundo comete ao cuidar dos cabelos no verão

Com a chegada do verão , os cuidados com os cabelos se tornam ainda mais importantes. No entanto, alguns erros comuns podem comprometer a saúde e a aparência dos fios. Vamos te mostrar os erros mais comuns nesse período com o cuidados dos fios.

Entender esses erros pode garantir que seus cabelos permaneçam radiantes e saudáveis durante a estação mais quente do ano. Os erros são tão comuns, provavelmente você comete alguns deles. Por isso, confira os 5 mais ocorridos e não erre mais.

5 erros que todo mundo comete ao cuidar dos cabelos no verão

Entenda pontos errados na hora de cuidar dos cabelos na temporada de verão .

1. Exposição excessiva ao sol

O sol é um dos maiores inimigos dos cabelos! Nesse período do ano o sol fica ainda mais intenso, tanto no dia a dia quando nas idas para a praia. A exposição prolongada aos raios UV pode causar danos, como desbotamento da cor, ressecamento e quebra. Use chapéus ou lenços para proteger os fios e invista em produtos capilares com proteção solar.

2. Produtos químicos

No calor, muitas pessoas passam por procedimentos químicos, como colorações e alisamentos. Porém, o excesso desses tratamentos pode resultar em danos significativos. Evite realizar procedimentos químicos em intervalos curtos e garanta hidratação profunda nos cabelos após esses processos.

3. Falta de hidratação

O calor intenso e a exposição ao sol podem retirar a umidade dos fios, deixando os cabelos secos e quebradiços. Hidrate os cabelos regularmente com máscaras ou condicionadores profundos para restaurar a umidade e manter a saúde capilar. Consulte um profissional confiável para garantir produtos de qualidade e uma periodicidade ideal.

4. Ignorar a proteção térmica

O uso frequente de ferramentas de calor, como secadores e pranchas, sem a devida proteção térmica pode causar danos irreparáveis aos cabelos. Antes de usar ferramentas de calor, aplique um protetor térmico para minimizar os danos causados pelo calor. Inclusive, o calor do sol também pode ter impacto negativo nos fios, por isso é interessante buscar produtos de finalização com proteção térmica na composição.

5. Sem proteção entre banhos de mar e piscina

Água salgada do mar e produtos químicos presentes em piscinas podem causar estragos nos cabelos. Antes de entrar na água, aplique um leave-in ou óleo capilar para criar uma barreira protetora. Após o contato, lave os cabelos com água doce para remover os resíduos.

