5 dicas para você fazer seu perfume personalizado

Você é apaixonada por perfumes mas não quer gastar muito dinheiro comprando uma fragrância ? Fazer o seu próprio perfume pode ser a resposta para essa questão. Cheios de personalidade e com a sua própria energia, fazer uma fragrância caseira pode ser a experiência ideal para você garantir que vai ter um perfume único sem gastar demais.

Se engana quem pensa que os perfumes personalizados são difíceis de fazer exclusivo das celebridades e pessoas ricas, é possível fabricar a sua própria fragrância sem ter muita dor de cabeça e garantir um aroma único .

5 dicas para você fazer o seu próprio perfume

Listamos algumas dicas que são imprescindíveis caso você queira fazer a sua própria fragrância em casa!

1. Conheça as suas preferências olfativas

Antes de começar a elaborar seu perfume, é fundamental entender suas preferências! Reconheça os estilos de notas e fragrâncias que mais fazem o seu estilo, que podem ser florais, cítricas, amadeiradas ou orientais. Isso é um bom ponto de partida para você pensar na composição do seu perfume.

2. Escolha bem as essências

Os óleos essenciais são a alma do seu perfume, portanto, tente combinar diferentes essências que combinem e que sejam do seu agrado para desenvolver uma fragrância harmoniosa. Inicie escolhendo entre 3 a 5 óleos essenciais que se complementem e representem suas preferências de aromas de forma coerente.

3. As proporções são fundamentais

A proporção de cada essencial é crucial! Leve em consideração que as notas de topo são as mais voláteis, seguidas pelas de meio e, por fim, pelas de base, que são as mais duradouras. Experimente diferentes proporções para encontrar o equilíbrio desejado.

4. Não tenha medo de testar e ajustar

Produza quantidades reduzidas da sua mistura para testar. Deixe que as diferentes notas se desenvolvam ao longo do tempo para entender como as essências se comportamento quando unidas na mesma fragrância e se necessário, faça adaptações nas proporções para atingir o resultado que te satisfaça.

5. O armazenamento apropriado é fundamental

Depois de criar sua fragrância personalizada, ter um armazenamento adequado é essencial! Proteja o seu perfume da luz solar direta e de temperaturas extremas. Isso ajudará a preservar a qualidade da fragrância ao longo do tempo.

