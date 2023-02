Redação EdiCase 5 dicas para usar acessórios dourados no Carnaval

O feriado de Carnaval está chegando e, para dar início às festividades, nada melhor que mudar o visual e compor um look deslumbrante. Escolher roupas que transmitam personalidade e confiança é praticamente requisito da época, e um elemento-chave que pode realçar as peças são as joias. Isso porque elas ajudam transmitir estilo e dão um toque a mais no visual.

A seguir, o diretor criativo de joias Bruno Danilo, da Key Design, elenca 5 dicas para combinar acessórios dourados no Carnaval e curtir a folia com estilo. Veja!

1. Utilize mix de colares

As joias fazem parte da construção de um visual, e o mix de colares é a escolha ideal para dar um up no visual (principalmente no Carnaval , já que o uso de camisetas/camisas mais formais é dispensável). Com duas ou mais peças de tamanhos diversos, o seu visual já vai trazer personalidade e estilo. Além disso, é uma aposta que se conecta com qualquer item do seu guarda-roupa, desde o básico ao mais elegante, dando um toque final a um visual despojado.

2. Aposte em pulseiras e braceletes

Se está procurando diferentes combinações de joias para brilhar e se destacar no Carnaval, as pulseiras e braceletes entram em primeiro lugar nessa lista. Isso se dá porque combinam muito bem com esse visual mais ousado e divertido, principalmente quando usadas juntas e nas cores douradas, trazendo mais ousadia e irreverência ao visual. São acessórios que se destacam no corpo, complementando-se para realçar ainda mais o look.

3. Invista em anéis

Os anéis são acessórios queridinhos e não podem faltar em um look folia. Misturar essas peças nunca esteve tão em alta, então misture e abuse da cor dourada , que vai bem com qualquer look e é cara do verão e da folia.

4. Use brincos

Os brincos são sempre indispensáveis em qualquer ocasião. Tratando-se do Carnaval, não tem como ficar de fora, por ser uma peça mais ousada, e o dourado ainda traz mais personalidade e estilo. Invista em diferentes designs e combinações. A época lhe dá liberdade para ousar ainda mais.

5. Escolha peças que combinem com o seu estilo

Por último, é sempre importante escolher peças que combinem com seu estilo , pois a espontaneidade e a personalidade andam lado a lado com o tipo de visual de cada um. Pode ser desde o elegante ao despojado, o importante é se sentir bem e confiante. Porém, para isso, é necessário adequar o uso dos acessórios ao que melhor se encaixa ao seu perfil. E não tem data melhor para esbanjar ousadia do que o Carnaval, então aposte em você e se jogue com muita diversão.

