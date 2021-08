Reprodução: Alto Astral 5 dicas para te ajudar a escolher e decorar seu primeiro apartamento!

Tomar a decisão de deixar a casa dos pais e começar uma vida sozinho é um grande passo na vida de qualquer pessoa. Nesse momento de tantas dúvidas e inseguranças, um bom planejamento, que envolve desde a escolha do condomínio até a decoração do seu apartamento, faz toda a diferença e pode ser a chave para preservar ao máximo sua clareza durante a tomada de decisões importantes.

Pensando em ajudá-lo nessa empreitada, a Alto Astral reuniu 5 dicas de ouro para você que está na fase inicial da conquista do seu cantinho. Essas dicas certamente irão ajudá-lo a escolher seu apartamento e, posteriormente, deixá-lo com a sua cara. Confira:

1- Priorize condomínios que sejam adeptos do pagamento digital

Bem antes de entrar na parte da decoração é preciso fazer a escolha mais difícil de todas: o apartamento. Optar por um condomínio que já possui um sistema digital de pagamentos, é uma forma de ajudar quem está morando sozinho pela primeira vez a administrar boletos, contas e pendências de uma maneira otimizada.

“Nessa fase, a pessoa começa a ter diversas responsabilidades que antes não possuía, ou pelo menos dividia com outras pessoas. Desta forma, por meio do pagamento digital, é possível facilitar a vida, acabando com o incômodo do esquecimento (o que gera juros e multa), ou até o desespero de não saber onde está o boleto, tendo que buscar uma segunda via junto com o condomínio ou administradora”, explica Acácio Carvalho, CEO da Pagcondomínio.

2- Aposte em peças multiuso

Caso seu primeiro apartamento seja relativamente pequeno, optar por peças multiuso pode ser uma excelente aposta, visto que, tendo pouco espaço, você precisará otimizar ao máximo a área útil do seu cantinho a fim de dispor de um espaço para circulação, além dos móveis.

Anna Ferreira, de 22 anos, adquiriu seu primeiro imóvel recentemente e também está apostando na funcionalidade das peças para ganhar espaço. “Vou morar em um pequeno estúdio de 25m2 e preciso otimizar o máximo de espaço possível por conta do tamanho do local. Por isso, optar por peças multifuncionais como sofá-cama, mesa retrátil, objetos embutidos e prateleiras na parede sempre esteve no topo da minha lista de prioridades”, afirma a estudante de odontologia.

3- Explore a sua criatividade ao máximo

Na hora de decorar um apartamento, principalmente se estivermos falando de um imovel pequeno, criatividade é a palavra de ordem. O melhor jeito de se conectar com a sua originalidade de forma mais em conta? Os canais de DIY – faça você mesmo – do Youtube. Com a ajuda dos tutoriais, é possível, por exemplo, fazer um relógio com disco de vinil, além de otimizar outros diversos materiais e acessórios.

4- Explore grupos e reaproveite peças de família

No Facebook, por exemplo, existem grupos destinados exclusivamente à compra e venda de móveis e eletrodomésticos em bom estado e com preço mais em conta. Vale a pena dar uma olhada nas possibilidades desses grupos quando o assunto é economizar. Além disso, você também pode conversar com seus familiares e optar por levar algumas peças de suas casas para deixar seu cantinho, como por exemplo baús antigos e malas que podem virar mesas de centro.

5- Iluminação é tudo!

Apostar em uma iluminação mais quente, por exemplo, pode ser a chave para tornar alguns cantos mais aconchegantes, como quarto e sala, enquanto a iluminação mais fria, é a melhor aposta para ambientes que, normalmente, exigem uma maior atividade e circulação de pessoas, como é o caso da cozinha, por exemplo. Por se tratar de um item relativamente mais em conta, vale a pena apostar na iluminação correta para cada ambiente na hora de deixar sua casa do jeitinho que você imaginou e gastando pouco.