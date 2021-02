5 dicas para reformar seu apartamento sem dor de cabeça

IM ARCH DESIGN Reformar o seu apartamento não precisa ser estressante, confira algumas dicas para facilitar a sua vida

Reformar o apartamento pode ser uma tarefa complicada e desgastante. Mas, tomando alguns cuidados você não precisará se preocupar em proteger a casa inteira, ter que ficar dias fora ou correr o risco de se decepcionar com o resultado.

A arquiteta e designer de interiores Isabella Magliarelli dá 5 dicas infalíveis para fazer uma reforma de ambiente sem estresse e ainda garantindo o resultado que desejado. Confira.

Cuidado com as pinturas

Atente-se para o tipo de tinta que irá comprar. Opte por uma que além de oferecer excelente cobertura, também tenha alta resistência, durabilidade, secagem rápida e sem cheiro, para não causar incomodo enquanto você estiver em casa.

Se a sua preocupação é eliminar o mofo, higienize o local com uma solução de água e sabão para retirá-lo e use tintas resistentes ao mofo ou adicione na tinta um componente que tenha essa propriedade. E não esqueça de remover todos os móveis e protegê-los com o uso de uma lona.

Reforma de banheiro

IM ARCH DESIGN Para o banheiro, invista em um papel de parede de qualidade e próprio para o uso

Renovar o banheiro pode ser mais simples do que parece. Trocando o papel de parede e usando produtos com a tecnologia Fixa Click – que permitem que sejam fixados em diversos tipos de superfícies, sem o uso de cola e sem furos – você dá um novo ar ao ambiente sem precisar de quebra-quebra.

Redecoração do quarto das crianças

Arquiteta Isabella Para o quarto das crianças busque algo moderno fácil de organizar, mas com personalidade

Para redecorar o quarto dos pequenos a dica é de como fazer uma decoração moderna e fácil de manter organizada. Uma das melhores e mais eficazes formas de organizar os brinquedos e materiais escolares dos seus filhos é comprando caixas de plástico, latas e potes para dividi-los por categoria. Opte por deixar aquilo que a criança mais usa com fácil acesso e assim será mais prático manter o quarto dos pequenos organizado.

Você ainda pode customizar esses objetos, colocar luzes e quadros, plantas e outras opções que tragam a personalidade de vocês para o dia a dia da criança.

Criação de um home office

Você viu?

Reprodução/IM-ARCH DESIGN Para o home office conforto é essencial

Escolha um local reservado, arejado e com boa iluminação para montar um mini-home office. Seja um quarto de hóspedes ou uma sala de estar, o ideal é que a decoração seja neutra, assim se ajusta a ambas as atividades sempre que preciso. Uma dica é deixar a decoração mais minimalista para evitar bagunças.

Cadeiras ergonômicas, poltronas confortáveis, descanso para os pés ou apenas uma almofada podem ser essenciais para prevenir dor no corpo e estresse. A recomendação é ajustar a cadeira a uma altura que permita que os pés fiquem apoiados no chão ou em um apoio específico para eles. Quando estiver trabalhando, é preciso manter o antebraço em posição paralela ao chão. Assim, você garante conforto e estilo para o seu cantinho de trabalho.

Atenção com as compras on-line

Reprodução Fique atento ao histórico da loja em que pretende comprar e pesquise os preços, além da qualidade dos produtos

Seja tinta para pintura ou objetos de decoração e reforma dos ambientes, a internet é sua amiga na hora de pesquisar preços dos materiais. Mas é bom ficar atento para não comprar um produto que não caiba ou que não seja bem o que promete na imagem.

Certifique-se da fabricação e do tamanho do produto para ter certeza que cabe no cômodo planejado. Em caso de um móvel que não possa ser desmontado verifique se ele possui flexibilidade.

Fique de olho nos feedbacks! Uma ótima forma de saber se a loja vai oferecer o que está prometendo é procurando por comentários de compradores recentes e frequentes.

Conheça a política de troca e devolução. É ela que rege as condições para você trocar um item com defeito ou que você não gostou e também a devolução caso seja necessária. O link para essa informação geralmente fica no rodapé da página. Não esqueça do valor do frete! Calcule no site ou na parte de finalização de compra quanto será o frete, para não se arrepender depois de ter pago.

Alguns sites também contam com mediadores de pagamento para executar a transação com maior facilidade e segurança. Você pode também usar um cartão virtual de um banco, que gera as informações essenciais por 24h, diminuindo os riscos de clonagem.

Se você planeja reformar mais de um cômodo, a dica da arquiteta é investir em um por vez. Toda reforma já traz desconforto, dor-de-cabeça de obra e sujeira por toda a casa. Se o foco estiver em um ambiente por vez, os trabalhos ficam concentrados e geram menos transtorno.

Com todas essas dicas fica mais fácil acertar na decoração e na reforma. Agora faça seu orçamento, escolha os materiais e aposte em uma reforma sem dores de cabeça.