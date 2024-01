5 dicas para o pós-operatório da cirurgia de pálpebras

FreePik Pedro Ruiz lista cinco dicas para o pós-operatório da blefaroplastia

A Blefaroplastia é um dos procedimentos mais realizados no Brasil, principalmente pelas mulheres jovens, segundo pesquisa feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês). Apesar de ser um procedimento muito realizado, muitos ainda têm dúvidas de como funciona. Pensando nisso, Pedro Ruiz, oftalmologista e especialista em blefaroplastia, separou dicas importantes do pós-operatório da cirurgia. Confira:

Compressa gelada

O paciente pode colocar a compressa gelada quando a cicatriz tiver um sangramento ou ao ter o desconforto e ser feito de 3x a 4x ao dia. “É normal que a região da pálpebra tenha um inchaço entre 48 e 72h. Esse desconforto será diminuído com o uso da compressa gelada”, explica Pedro Ruiz.

Colírio

Após a cirurgia muitos pacientes ficam com um desconforto ocular, e alguns têm a sensação de sujeira no olho, para isso o cirurgião indica que o profissional receite um colírio que tem o objetivo de limpar e lubrificar os olhos, promovendo esse alívio.

Protetor solar facial

É recomendável que o paciente use um protetor solar facial de marca confiável, no fator de proteção de 50 a acima. E pode passá-lo em cima da linha da cicatriz.

Drenagem linfática facial

Ao finalizar o procedimento, é normal que a região fique com um certo inchaço. E por isso, é realizada uma drenagem para aliviar o edema e a retenção de líquidos causado pela cirurgia, deixando o paciente mais satisfeito com o resultado.

“Todo o procedimento pós-cirúrgico, nós fornecemos uma lista completa com todos os cuidados necessários para que o paciente possa ir tranquilo para sua casa. E após 30 dias, ele retorna conosco para darmos a alta e seguir normalmente sua rotina”, conclui o especialista.

Recomendação ao dormir

O cuidado para dormir deve ser seguido por conta do contato com os pontos. Portanto, a recomendação é de que o paciente durma com a cabeça para cima, onde dessa forma, não corra o risco de abrir os pontos no travesseiro no meio da noite enquanto se mexe.

Pausa nos exercícios físicos

Para os exercícios a indicação é de que sejam pausados nos primeiros 15 a 30 dias. Após isso, uma boa caminhada pode acontecer.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher