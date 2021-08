5 dicas para o pequeno empreendedor se preparar antes de pedir crédito bancário

Sophia Bernardes 5 dicas para o pequeno empreendedor se preparar antes de solicitar crédito bancário

Durante o combate à pandemia, micro e pequenas empresas têm encontrado dificuldades em conseguir crédito bancário. Posto que, diversas empresas precisaram se reinventar para resistir à crise.

No entanto, Luiz Falbo Di Cavalcanti, CEO da Kalea, assessoria digital de crédito para empresas, aponta que 80% dos negócios de pequeno porte buscam recursos apenas nos cinco maiores bancos do país. Contudo, há outras instituições especializadas. Por exemplo, as fintechs, que estão promovendo a competitividade e acesso ao crédito.

“O mais importante, neste contexto, é avaliar alguns pontos antes de fechar negócio para escolher quais são as melhores opções”, afirma Luiz. Pensando nisso, o CEO selecionou dicas fundamentais para os empresários, antes de realizar a solicitação ao banco.

1 – Pesquisa das instituições financeiras

Em suma, existem diversas instituições financeiras que disponibilizam crédito aos clientes. Entretanto, é fundamental ter conhecimento sobre os benefícios e vantagens de cada uma delas.

Para Luiz Falbo, é de suma importância estar ciente se a instituição financeira é confiável e verdadeira. Além disso, deve ser levado em conta os seguintes tópicos: c ondições, o pções de crédito disponíveis, t axas aplicáveis, f atores de restrição, j uros e p razos.

2 – Saber as inovações do mercado de crédito

A fim de buscar crédito, também é indispensável que a pessoa acompanhe a evolução do mercado financeiro.

Dessa maneira, as inovações do setor poderão oferecer novas oportunidades para os empreendedores como, por exemplo, crédito personalizado, digital e competitivo.

Você viu?

3 – Planejamento financeiro

Por outro lado, é fundamental que o empreendedor construa um planejamento financeiro. Posto que, pode colaborar na gestão do próprio negócio, do crédito e até da instituição bancária.

Desse modo, a instituição será capaz de compreender os planos do cliente com aquele dinheiro. Por certo, o banco selecionado conseguirá controlar a entrada e saída de capital do empreendimento. Assim como, saber quantos funcionários recebem salário no negócio.

Saiba mais e confira as últimas dicas em 1Bilhão Educação Financeira .