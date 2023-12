Foto: Reprodução 5 dicas para ficar bronzeada sem descascar depois

Com a chegada do verão , a busca pela marquinha ideal só aumenta, mas muitas pessoas sofrem depois perdendo o bronze por conta do descascar da pele. Se você quer ostentar um tom dourado por mais tempo, precisa conhecer essas dicas que vão garantir mais beleza e saúde no seu bronze.

Um bronzeado bonito precisa ser seguro e não deve comprometer a saúde da sua pele. Siguindo essas dicas, você irá aproveitar o sol de maneira mais consciente , garantindo um tom dourado deslumbrante e uma pele radiante durante toda a estação.

Confira algumas dicas para se bronzear de forma mais segura , saudável, garantindo menos chance de descascar após o bronze.

1. Hidratação intensa

A hidratação é a chave principal para evitar a descamação pós-sol. Aplique um bom hidratante diariamente para manter a pele nutrida. Prefira produtos com fórmulas enriquecidas com aloe vera, vitamina E ou óleo de coco, que são ingredientes conhecidos por suas propriedades hidratantes e calmantes.

2. Esfoliação com regularidade

Antes de se expor ao sol, faça uma esfoliação suave para remover as células mortas e garantir uma aplicação uniforme do bronzeador. Escolha esfoliantes com grãos pequenos e finos, evitando esfregar com muita força para não irritar a pele. Esse processo vai garantir um bronze mais harmônico por toda a pele.

3. Bronzeador de qualidade

Prefira usar bronzeadores leves e suaves para construir um bronzeado mais natural e duradouro. Os produtos que oferecem uma aplicação gradual, permitem que você ajuste a intensidade do tom ao longo do tempo. Espalhe o produto de maneira uniforme para evitar manchas e um bronzeado desigual.

4. Proteção solar

A dica mais importante, que vai garantir sua saúde! Não se esqueça de aplicar um bom protetor solar na pele, mesmo quando já estiver com uma corzinha. O uso contínuo do protetor solar é essencial para prevenir danos à pele, como queimaduras e envelhecimento precoce. Escolha um produto com FPS adequado ao seu tipo de pele e aplique de forma abundanete. Não adianta bronzear e ficar ardendo ou com a pele extremamente vermelha.

5. Banhos rápidos e frios

De maneira geral, a água quente possui o poder de ressecar a sua pele. Por isso,evite banhos quentes e demorados, pois ele acabam contribuindo para a descamação. Prefira banhos frios e rápidos para preservar a hidratação natural da pele. Além de ser uma boa forma de te resfrescar nos dias de calor.

