Fernanda Capelli 5 dicas para escolher o banco digital que mais combina com você

Os bancos digitais surgiram a poucos anos e já se destacaram dentro do setor financeiro no mundo inteiro. Além disso, com a chegada da pandemia e a necessidade de isolamento social, ter conta nessas instituições que oferecem serviços de forma 100% digital tornou-se uma necessidade.

De acordo com dados divulgados pelo Bank of America , o número de downloads de aplicativos de bancos digitais no Brasil chegou a 17.976 em julho.

Portanto, com esse tanto de possibilidade, veja algumas dicas para escolher a melhor instituição financeira digital para você e seus investimentos.

1 – Confiança total

Com o crescimento dos bancos digitais, principalmente após a chegada da pandemia, inúmeros brasileiros optaram por abrir contas nessas fintechs. No entanto, antes de escolher a fintech, é necessário fazer uma pesquisa prévia a respeito da instituição.

Vale lembrar que a melhor escolha são aquelas que possuem boa credibilidade dentro do mercado, assim como um passado, história e um atendimento digital sólidos.

2 – Âmbito digital

Outra questão das contas digitas é que tudo é feito 100% através da internet. Pode parecer óbvio, mas para certos clientes, que não estão acostumados com o ambiente online, isso será complicado.

Dessa forma, a pessoa deve escolher uma instituição que tenha um bom aplicativo, assim como serviços de atendimento online eficientes e ágeis. Informações como essa podem ser levantadas através de pesquisas ou até mesmo com a opinião de quem está em determinado banco.



3 – Vantagens e produtos

Além de trazerem uma proposta mais moderna ao mercado, os bancos digitais se destacam pela ausência de taxas e anuidades em seus cartões. Sendo assim, é importante buscar uma instituição que ofereça as melhores vantagens de acordo com o que é mais importante para cada um.

