5 Dicas para decorar banheiros pequenos sem gastar muito

Tendências vão e vem com uma facilidade tão grande que de repente a gente nem sabe quando foi que começamos a usar aquele modelo enorme de tênis ou sair por aí com o short jeans todo aberto. Sem falar na cintura baixa com a calcinha asa delta, no chapéu cata ovo e por aí vai.

Fizemos uma lista do que provavelmente vai ser motivo de arrependimento daqui alguns anos, mas hoje faz sucesso na moda — inclusive entre as famosas:

1. Tênis chunky

Divulgação Tênis chunky

De uma hora para outra esses tênis grandões, chamados de chunky, caíram no gosto das blogueiras e famosos. A tendência que começou com as grifes pode ser encontrada hoje em marcas mais acessíveis.

2. Amarração “diferente” no biquini

Reprodução/Instagram Iza e Sabrina Sato usando biquínis com amarrações diferentes

Não sabemos bem como, mas de repente a amarração dos biquinis ficou mais complexa do que o normal.

3. Short jeans com o zíper aberto

Reprodução/Instagram Anitta usando dois modelos de short jeans com zíper aberto

Não sabemos como isso aconteceu, mas de repente ninguém mais fecha o zíper do short e ainda dobram o cós. Alguns modelos já estão até sendo desenhados pensando na tendência, como este que Anitta usou recentemente.

4. Chapéu “cata ovo”

Reprodução/Instagram Bianca Andrade usando o chapéu “cata ovo”

O famoso chapéu “cata ovo”, queridinho da Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante a sua passagem pelo Big Brother Brasil 20, também virou tendência e fez sucesso no último verão.

5. Cintura baixa com calcinha asa delta

Reprodução/Instagram Mc Rebecca e Luisa Sonza usando cintura baixa com calcinha asa delta

Nos últimos tempos, famosas passaram a usar calças e short com cintura baixíssima deixando a calcinha aparecendo. É bem provável que daqui a alguns meses essa moda entre para a lista de arrependimentos.

6. Nail art combinando com a máscara

Reprodução/Instagram Combinação de nail art com máscara de proteção

As máscaras já viraram acessório para compor o look e tem gente que começou a combinar a nail art com a estampa do tecido. Será que não vamos nos arrepender dessa combinação no futuro?

7. Bermuda arrastão

Divulgação/Instagram Anitta adotou a tendência da bermuda arrastão

A meia arrastão foi adaptada para uma bermuda e algumas pessoas, como a Anitta, adotaram a tendência com bodies sobrepostos ou até por baixo de um short.

8. Sandália estilo Manu Gavassi

Reprodução/Divulgação Sandália de Manu Gavassi e modelo inspirado

Não dá para pensar em tendência em 2020 sem falar das marcantes sandálias vermelhas da Manu Gavassi, né? O sapato queridinho da cantora no BBB 20 virou referência para outras marcas.

9. Jeans rasgado

Reprodução/Instagram Tati Zaqui e Flay, ex-BBB, usando jeans rasgado

Os jeans rasgados são tendência há algum tempo, mas parece que o buraco está ficando cada vez maior. Onde vamos parar?