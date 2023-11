5 dicas para cultivar o amor-próprio em um novo relacionamento

Divulgação A cantora Lexa, entre idas e vindas com o cantor MC Guimê, deu uma reviravolta na sua história de amor e engatou em um novo romance

A cantora Lexa surpreendeu muitos fãs ao aparecer de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna. Isso aconteceu um mês depois de anunciar a separação de MC Guimê, após oito anos de casados. O cantor se envolveu em polêmicas meses atrás durante um reality show de grande audiência, que levaram seu casamento ao fim, com o tempo se revelou ser um término temporário, pois o cantor foi perdoado por Lexa. Ela foi muito julgada após ceder uma nova chance a Guimê, e pouco tempo depois teve a confiança novamente quebrada, fazendo com que ela decidisse recomeçar a vida amorosa com outra pessoa.

Quando se fala de voltar com o ex, as opiniões se dividem; enquanto algumas pessoas acreditam que fazer isso é sempre um erro, outras se posicionam a favor desse retorno, dependendo do motivo da separação. Considerar o contexto de uma separação é muito importante para avaliar se vale ou não voltar. Além disso, a idade das pessoas envolvidas também influencia na possibilidade de acontecer. Um estudo da Universidade Estadual do Kansas mostra que retornar um relacionamento parecerá uma boa ideia para 44% dos jovens de 17 a 24 anos, mas no caso de adultos, são menos habituais; apenas 37% dos casais que moram juntos e 23% dos que foram casados retomaram o relacionamento após o término.

Tentar voltar para um amor antigo é algo que muitas pessoas optam, mas quando as tentativas não funcionam, a ajuda espiritual pode auxiliar na abertura de caminhos amorosos, como uma aliada, é o que diz o Maicon Paiva, que é confiável e Fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

“Quem está em busca de um novo amor sabe que isso pode ser encontrado em qualquer lugar, mas ao voltar para a vida de solteira, às vezes, é complicado saber por onde começar a procurar um novo companheiro, por outro lado, fazer isso com ajuda é muito mais fácil. Para começar, a Consulta Espiritual pode ajudar a encontrar caminhos para essa nova fase, pois é onde a situação é entendida, lembrando, nenhum caso é igual ao outro, enquanto a Limpeza Espiritual, para afastar as energias negativas no amor”, diz Maicon Paiva.

Começar um novo relacionamento é uma jornada que envolve mais do que escolher um novo parceiro para a vida. Antes disso, existe o processo de se redescobrir após os anos de casamento. Pode ser complexo se ver novamente sozinho, por isso, enquanto busca pelo companheiro, é importante começar a cultivar o amor-próprio. Para ajudar quem está em busca de novas oportunidades amorosas, o Espiritualista Maicon Paiva, entende que após um relacionamento longo é comum se sentir desamparado, por estar acostumado a busca validação no outro que agora não está mais ao lado, por isso compartilha 5 conselhos para se redescobrir no amor:

1. Deixe de lado o desejo dos outros . Para conseguir se redescobrir nessa nova fase, deixe de lado o desejo e expectativas dos outros sobre o fim do seu relacionamento. Coloque-se em primeiro lugar, priorize a sua vontade, pois é a protagonista desse recomeço amoroso;

2. Mude a forma com que lida com o mundo . O mundo exterior pode trazer muito julgamento e cobrança para dentro do seu relacionamento, fazendo com que a forma como se entende um novo amor seja alterada, levando ao questionamento, às vezes desnecessário, sobre a validação de começar um novo relacionamento ou voltar com a ex. Nesse caso, foque sua atenção em pensamentos positivos e conceba o mundo de forma mais leve para aliviar as opiniões alheias;

3. Controle seus pensamentos . Conseguir controlar os seus pensamentos é algo muito importante para entender o processo de se amar, isso porque alguns pensamentos intrusivos podem atrapalhar na forma com que você se enxerga no mundo e percebe suas ações;

4. Rede de apoio . Contar com uma rede de apoio é muito importante para passar pelos momentos complicados do fim do relacionamento anterior, mas principalmente para oferecer apoio quando conhecer alguém especial;

5. Reaprenda a se ouvir . Quando um relacionamento de muito tempo termina, é comum ficar um pouco perdido sobre qual caminho seguir. Para não perder tempo pensando sobre o que fazer, considere buscar formas de se escutar, redescubra a sua intuição e siga o melhor caminho para seu futuro.

Uma relação feliz é feita de momentos especiais, mas também de superação, não é errado apostar em voltar com o ex, mas não é sempre que é possível, por isso saber o momento de recomeçar a vida amorosa é muito importante.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher