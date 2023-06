Redação EdiCase 5 dicas para começar a empreender e obter sucesso

Empreender é um dos três sonhos da maioria dos brasileiros, segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) , realizado no Brasil em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No entanto, dar os primeiros passos para abrir o próprio negócio pode não ser tão simples e exige dedicação para o empreendimento deslanchar.

Pensando nisso, Veridiana Cavalheiro, CEO do Agidesk (plataforma de gestão e automatização de processos de atendimento por meio de dados), lista 5 dicas essenciais para você abrir o próprio negócio e começar a empreender. Confira!

1. Invista em ideias inovadoras

É importante centralizar as ideias visando desenvolver novas frentes de negócios. Atividades como entender o público-alvo para traçar os perfis dos potenciais compradores e quais são suas respectivas preferências, dores e anseios são fundamentais. “Afinal, assim, você achará seu diferencial de mercado, e é justamente ele quem irá destacá-lo da concorrência visceral”, explica a especialista.

2. Utilize a tecnologia a seu favor

Em alguns casos, novos empreendedores se assustam com a tecnologia, porém ela pode ser a maior e principal aliada. As plataformas tecnológicas, por exemplo, automatizam processos, garantindo não apenas alta produtividade, como também visão estratégica para tomadas de decisão.

Estabelecer metas e objetivos é essencial para comparar o crescimento do negócio (Imagem: Drazen Zigic | Freepik)

3. Trace as suas metas

Principalmente no início, é necessário ter metas e objetivos bem estipulados com prazo para o cumprimento. “As metas trazem motivação, ajudando a seguir um planejamento sem desvio de rota. Por isso, trace objetivos a curto, médio e longo prazo. Inclusive, as metas são excelentes para comparar o crescimento do negócio”, comenta Veridiana Cavalheiro.

4. Elabore uma estratégia de divulgação

Considerado um dos erros mais comuns entre os empreendedores, não divulgar uma marca pode ser fatal. Afinal, para ter sucesso nas vendas, é vital que o produto ou serviço seja conhecido no mercado, principalmente pelo público-alvo. “Saber onde estão e quem são os seus potenciais clientes é essencial para desenhar uma estratégia de marketing e vendas eficiente”, explica a CEO do Agidesk.

5. Amplie o seu conhecimento financeiro

Nunca se esqueça que a desorganização de suas finanças traz prejuízo, por isso é importante aprender a organizar o dinheiro. “Alguns cursos sobre finanças podem, inclusive, auxiliar nesta etapa. Mas lembre-se sempre: um empreendedor jamais deve misturar suas finanças pessoais com as da empresa”, finaliza Veridiana Cavalheiro.

Por Amanda Mastrosa

Fonte: Economia