5 dicas para amenizar os sintomas da rinite no inverno

Quando chega a estação mais gelada do ano, nada melhor do que ficar em um local sem ventania e quentinho , não é mesmo? No entanto, como no inverno passamos mais tempo em ambientes fechados, muitas vezes, existe uma diminuição considerável na umidade relativa do ar, aumentando os sintomas de alergias de uma maneira geral nas pessoas.

Muitos não sabem, mas a rinite é a inflamação crônica da mucosa de revestimento nasal, caracterizada pela presença de um ou mais dos seguintes sintomas: obstrução nasal, rinorreia, espirros, prurido e hiposmia. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) , a rinite atinge 30% das pessoas. As principais alergias respiratórias são rinite e asma, seguida da conjuntivite alérgica.

Segundo Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista pela USP, crianças com alergias respiratórias, no inverno, possuem uma maior incidência de infecções de vias aéreas superiores (como as virais), e podem acarretar complicações como crises de asma. A mesma situação acontece com os idosos.

De acordo com a médica, as principais causas de desenvolvimento e agravamento destas doenças são os alérgenos inaláveis, ou seja, mofo, poeira, ácaros ou até mesmo os pelos de animais . “Estas formas de alergia são hipersensibilidades que adquirimos por herança genética e questões ambientais, e as reações que provocam no nosso corpo são mediadas por uma imunoglobulina (anticorpo) chamada de IgE”, explica a médica.

Sendo assim, para reduzir os sintomas da rinite no inverno, confira essas dicas valiosas para você diminuir a alergia nessa época do ano:

Mantenha o organismo bem hidratado

O inverno costuma ser mais seco. Dessa forma, as pessoas com alergias respiratórias, como a rinite, devem aumentar o consumo de água e, também, usar soro fisiológico para hidratar as narinas.

Não use a vassoura para limpar o ambiente

A vassoura na hora da limpeza ajuda a espalhar os fatores alergênicos na superfície, ou seja, ajuda no contato com o ácaro e poeira, que acaba causando rinite alérgica. “O ideal é usar panos úmidos e aspiradores de pó com filtro HEPA (Hight Efficiency Particulate Air)”, explica a médica.

Use umidificadores com moderação

Para evitar a secura do clima , o uso de umidificadores é uma boa solução. Porém, quando em excesso, ele pode provocar o surgimento de mofos no ambiente. Para que isso não ocorra, a especialista recomenda recorrer ao uso de bacias ou baldes com água nos cômodos.

Lave as roupas de frio

Sabemos que os casacos, blusas de lã e edredons passam a maior parte do ano guardados nos armários, por conta do nosso clima tropical. Porém, quando os dias frios chegam, esses agasalhos são as primeiras peças a serem usadas. “Para evitar contato com ácaros e poeira, fatores que podem desencadear a rinite alérgica, o ideal é lavar estas peças antes da chegada do inverno e guardá-las em sacos plásticos”, diz Nicoletti.

Deixe o ar circular

Quando o tempo dá aquela esfriada, geralmente nós fechamos as janelas para aquecer o ambiente, não é mesmo? Embora a maioria das pessoas recorra a esta prática, o ideal é manter as janelas bem abertas, deixando o ar circulando e diminuindo as crises de rinite alérgica. A médica recomenda fazer isso pelo menos uma vez ao dia.

Prevenir ainda é a melhor maneira de tratar a rinite alérgica e outros tipos de alergias respiratórias. Mas ao sinal do aparecimento de sintomas, busque auxílio de um especialista.

Fonte: Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista pela Universidade de São Paulo.