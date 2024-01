FreePik 5 dicas para aliviar os desconfortos causados pela menopausa no verão

Durante a temporada de verão é comum surgirem muitos desconfortos, seja pelo calor excessivo passando dos 30º na maior parte das cidades brasileiras, desidratação, suor excessivo, alergias respiratórios e outros sintomas que boa parcela da população enfrenta sob altas temperaturas. Para mulheres na menopausa (público entre 45-55 anos), o verão costuma ser ainda mais desafiador, visto que os principais sintomas da menopausa podem ficar ainda mais intensos e desconfortáveis.

Segundo estudo realizado com mais de 8 mil mulheres na plataforma da Plenapausa, primeira femtech brasileira voltada para mulheres na menopausa, os principais sintomas relatados pelas mulheres na menopausa são: falta de energia, baixa libido, alteração de humor, insônia, ansiedade, calorões (fogachos), suor excessivo, ganho de peso e inchaço. Esses sintomas costumam se agravar ao longo do período menopausal e, no verão, especialmente os fogachos, podem ser verdadeiros “vilões” para a mulher 40+.

Para Márcia Cunha, psicanalista, cofundadora e CEO da Plenapausa, a grande maioria das mulheres que procuram pela Plenapausa estão em busca de ajuda com os sintomas e não sabem diferenciar se estão no climatério (fase que antecede a menopausa) ou na menopausa. “A primeira coisa que orientamos é o teste online e gratuito disponível na nossa plataforma para que essas mulheres possam ter certeza em qual fase de vida estão, após indicamos o tratamento adequado, ou seja, qual o suplemento que pode ajudar essa mulher a ter maior conforto”, explica.

A femtech foi criada em agosto de 2021 e possui uma linha de suplementos 100% naturais e fitoterápicos, destinados a aliviar os sintomas causados pela menopausa. “A Plenapausa tem por objetivo ajudar essas mulheres a viverem com saúde e bem-estar, promovendo uma verdadeira rede de apoio e informação. No verão, os sintomas podem se agravar e, é fundamental que as mulheres busquem formas de aliviá-los para que possam viver com qualidade e conforto tanto no climatério quanto na menopausa”, destaca.

Além do uso de suplementos, as mulheres podem realizar outras atividades que possuem ação benéfica no alívio dos sintomas da menopausa como:

1) Praticar exercícios físicos regularmente;

2) Ter uma alimentação saudável;

3) Acompanhamento médico especializado, principalmente de um (a)

ginecologista;

4) Conversar com outras mulheres sobre a menopausa, buscando criar uma

rede de troca de informações;

5) Manter boa relação com o parceiro (a) e falar sobre os sintomas e atividades

que podem fazer juntos (as) para aliviá-los.

Pesquisa recente

De acordo com estudo do periódico da Sociedade Americana de Menopausa, o qual avaliou mais de 12 mil mulheres com idades entre 40 e 65 anos no Brasil, Canadá, México, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, as ondas de calor durante a menopausa estão ligadas à diminuição do estrogênio, o principal hormônio feminino.

As mulheres brasileiras foram as que relataram os fogachos com maior intensidade, representando 36,2%, equivalente a um terço das entrevistadas. O clima foi o fator determinante, visto que o Brasil é um país mais quente.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher