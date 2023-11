Divulgação 5 dicas para a menopausa não afetar o relacionamento dos casais

A menopausa é um período natural da vida da mulher, que pode trazer diversas mudanças, tanto físicas quanto emocionais. Embora seja um processo fisiológico natural, pode ter um impacto significativo nos relacionamentos dos casais. As alterações hormonais que ocorrem durante esse período podem afetar a saúde emocional, sexual e psicológica das mulheres, assim como a relação com os seus parceiros.

De acordo com um estudo realizado pela “Journal of Epidemiology & Community Health”, a falta de suporte e relacionamentos conturbados podem agravar esses sintomas, tornando a transição para a menopausa ainda mais desafiadora para a mulher.

Entre os sintomas físicos, nomeadamente, apresentam-se: suores noturnos, ressecamento vaginal, diminuição da libido e alterações no peso. Já os sintomas emocionais incluem ansiedade, irritabilidade, mudanças de humor e depressão. Esses últimos podem fragilizar ainda mais esse processo, gerando imensos conflitos com o parceiro. O estresse e o cansaço, causados pelos sintomas físicos, também podem levar a uma diminuição da disposição para realizar atividades em conjunto, afetando a qualidade do tempo que o casal passa junto.

No Brasil, apenas 50% das mulheres na menopausa fazem o uso de algum tratamento, aponta estudo conduzido por pesquisadores brasileiros. Segundo o doutor em endocrinologia clínica Flávio Cadegiani, as mulheres precisam ter consciência de que a falta de cuidados ou até conhecimento sobre o assunto afeta de maneira significativa a saúde mental e física com sintomas que podem incomodar bastante neste período.

Quando falamos de relações amorosas, a recomendação é conversar com o parceiro para resolver os problemas que dificultam a convivência ou procurar a ajuda de um terapeuta especializado em casais. O especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, Maicon Paiva, fala da importância da conversa entre o casal. “O apoio e a compreensão do parceiro são fundamentais para enfrentar esse período de transição na vida da mulher. Com paciência e carinho, é possível manter a intimidade e o amor mesmo durante a menopausa.” Paiva traz 5 dicas para recuperar a libido.

Compartilhe : não tenha vergonha de expressar os seus sentimentos com o seu companheiro. Invista nos carinhos e elogios e, claro, nas preliminares;

Experiência : se sente algum desconforto durante a relação sexual, tente novas técnicas ou use produtos específicos para deixar a relação mais confortável;

Use a imaginação: sair da rotina, planejar escapadas, ir a lugares diferentes e ter experiências divertidas, que incluam estimular os sentidos, são excelentes para reavivar o ânimo do casal;

Estimule a mente : Para quem anda com o desejo apagado, é difícil visualizar qualquer cena íntima. Nesses casos, lançar mãos de recursos como a literatura erótica pode ajudar: livros de bom gosto despertam a libido e trazem o sexo de volta à imaginação. Mulheres que pensam estar sem tempo para pensar em relações sexuais podem começar a leitura de um conto erótico por dia para retomar o desejo de ter relações;

Terapia em casal : a terapia em casal pode ser um grande reforço em momentos como este. A conversa é essencial para manter o equilíbrio e o amor na relação. Outra forma de auxílio seria a Consulta Espiritual ou o Adoçamento Espiritual, para o casal seguir um rumo de paz e enfrentar este momento em equilíbrio.

Maicon Paiva dá uma dica essencial aos homens para ajudar as suas esposas. “Homens, a menopausa é difícil para vocês também, mas com o seu amor e carinho, esse período se tornará uma linda transição para um novo tempo de mais alegria, amizade, companheirismo e intimidade. Basta perseverar e reconstruir”.

Fonte: Mulher