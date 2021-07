Reprodução: Alto Astral 5 dicas essenciais para acertar na escolha do box de banho

Na hora de decorar ou reformar a casa, os banheiros não podem ficar de fora. Atualmente, as referências disponíveis na internet para deixar o cômodo bonito e funcional são muitas, o que facilita bastante na hora das escolhas.

Mas, calma aí! Além de tornar o ambiente aconchegante e bem decorado, existem alguns cuidados que devem ser tomados, como saber escolher da maneira certa alguns itens essenciais para o espaço.

Um grande exemplo disso são os vidros do box de banho . Ainda que a beleza seja levada em conta, é preciso pensar em outros fatores (como segurança, qualidade e privacidade) na hora de tomar a decisão de qual comprar.

Confira 5 dicas certeiras do técnico da Ideia Glass, Érico Miguel, e arrase nas suas escolhas!

1 – Modelo temperado

Segundo o profissional, o vidro temperado é o mais seguro para a instalação do box, dado que sua composição oferece proteção e resistência. Assim, caso ele quebre, não haverá estilhaços, evitando ferimentos.

Para se sentir ainda mais protegido, ele indica adicionar uma película no box, que funcionará como aquelas usadas nas telas de celulares: em caso de quebra, os vidros ficarão grudados em sua superfície. Ainda mais segurança!

2 – Espessura de 8 milímetros

“Os vidros temperados precisam ter uma espessura de 8 milímetros para garantir funcionalidade e segurança na hora do banho. Uma espessidão inferior a essa pode causar graves acidentes”, pontua Érico.

3 – Textura traz sofisticação

Com qualidade e proteção garantidas, é chegada a hora de pensar na estética do box! “Para quem deseja um visual diferenciado para o banho e que transmita charme e sofisticação ao resto do ambiente, opções com texturas são ótimas alternativas”, conta o técnico.

Para a escolha das texturas é indicado considerar o estilo de decoração do banheiro como um todo. Assim, as recomendações são texturas delicadas com leves detalhes para os ambientes mais clássicos, e opções pesadas para os mais modernos, pois garantem atitude ao visual do espaço.

4 – A cor dependerá do objetivo

Para responder à pergunta “com cor ou incolor?” é fundamental pensar no objetivo de decoração do banheiro e no espaço disponível. As opções coloridas são melhores nos ambientes maiores, enquanto as incolores nos menores, por criar uma sensação de amplitude.

“Os vidros coloridos, como verde e fumê, são indicados para quem deseja dar um destaque maior para a área de banho e um ar mais diferenciado ao ambiente. Já os vidros incolores são ideais para quem busca um visual mais clássico e versátil.”, recomenda o especialista da Ideia Glass.

5 – A importância do acabamento na privacidade

A principal dica de Érico para esse momento é pensar na circulação de pessoas dentro do cômodo. Se há um maior fluxo, o box deve conferir privacidade a quem está tomando banho. Mas, se o espaço é reservado, é possível apostar em outras opções.

Para quem mora sozinho ou possui grande privacidade, aposte no transparente! “Ele permite que haja luz natural em todo o ambiente e pode ser ideal para banheiros pequenos, pois a luz dará a sensação de amplitude ao local”, explica o técnico.

Porém, se você precisa de um espaço mais privativo, considere os vidros com acabamentos jateados ou espelhados. De acordo com o técnico, além de conferir a privacidade desejada, os modelos são capazes ainda de esconder as bagunças da área de banho.

Fonte: Érico Miguel, técnico da Ideia Glass .