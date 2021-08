5 dicas de ouro para começar a construir sua renda extra online

Igor Shimabukuro Redes sociais são aliadas na construção da renda extra na internet

Durante a pandemia do Covid-19, muitas pessoas estão buscando outras formas de renda e a internet é uma excelente plataforma para isso, já que ela permite que você trabalhe de qualquer lugar do mundo. É o seu caso?

Se a resposta for positiva, hoje trazemos para você um guia completo sobre como começar a ganhar dinheiro em meio à quarentena. A ideia é te mostrar diferentes formas de transformar suas habilidades em um novo projeto ou negócio.

São sugestões simples, mas que, apesar de demandarem dedicação e tempo, você pode fazer diretamente do seu celular ou computador. Para isso, é importante também se organizar e ter um bom plano de internet, pagando menos e aproveitando o melhor serviço ao seu alcance. Compare a seguir em levantamento do Melhor Plano e depois confira as dicas de como construir sua renda extra online!

Como conseguir uma renda extra durante a quarentena?

1- Invista no trabalho freelance

Existem várias plataformas online ― como Workana e Freelancer.com ― que contratam serviços de freelancer, como tradutores, redatores, designers e editores de vídeos. Se você possui alguma dessas habilidades, vale a pena pesquisar quais as plataformas mais usadas e os nomes em que você pode se cadastrar.

Geralmente, funciona da seguinte forma: você cadastra seu currículo, incluindo experiência, portfólio com trabalhos feitos e habilidades.

Quem precisa dos serviços freelance abre as oportunidades, explicando qual é o serviço a ser feito. Em algumas plataformas, você pode dizer qual sua faixa de preço para atender àquela demanda. Já em outras, a pessoa que procura pelo freelancer já diz quanto pagará pelo serviço.

O pagamento, em geral, é realizado na entrega do trabalho e pode ser feito via plataforma ou acordado entre você e a outra pessoa. Neste caso, é importante que o acordo seja bem claro para que nenhuma das partes saia lesada da negociação.

2- Participe de pesquisas online

As pesquisas remuneradas são uma forma que muitas empresas encontraram de avaliar a satisfação do cliente e definir padrões de consumo de seu público-alvo.

Essa é uma opção simples de garantir uma renda extra online, mas que requer certo empenho, já que você terá que dedicar algumas horas em sua semana para responder às pesquisas. Afinal de contas, quanto mais questionários responder, mais dinheiro irá fazer.

Na maioria dos casos, o internauta se cadastra no site da pequisa remunerada e preenche uma ficha com alguns dados pessoais e hábitos de consumo. A partir do seu perfil, a plataforma irá oferecê-lo algumas perguntas e, a cada rodada de respostas, o usuário acumula pontos.

Ao fim, basta trocar os pontos por remuneração. É comum que as empresas estabeleçam um valor mínimo para que você possa realizar o saque do seu dinheiro. Já o pagamento, em geral, é feito por meio de plataformas de transferência monetária, como o PayPal.

3 – Crie seu projeto nas redes sociais

Que tal ganhar dinheiro com o que sabe fazer de melhor? Uma das grandes vantagens da web é que você pode divulgar qualquer negócio sem precisar de um grande investimento inicial. Tudo o que vai precisar é de muita dedicação e uma boa conexão de internet!

Você pode vender objetos de decoração, roupas ou artigos de artesanato. A comercialização pode ser feita por meio de redes sociais ou em sites específicos para pequenos empreendedores.

Você viu?

Outra opção é vender cursos online de algum tema que tenha amplo conhecimento, como gestão de redes sociais, Excel ou determinado idioma.

Também é possível ensinar alguma habilidade que você domine, como tocar instrumentos ou cozinhar. Existem certas plataformas onde o usuário pode gravar e vender seus cursos, que cuidam de todo o processo de disponibilização das aulas e pagamento.

De toda forma, caso queira fazer isso de forma autônoma, vale, ainda, disponibilizar suas aulas por sistemas como o Zoom ou Google Meet.

4 – Cozinhe e venda refeições

Se você manda bem na cozinha, que tal colocar a mão na massa e vender refeições? Os pratos podem vir em forma de marmita (as famosas “quentinhas”) ou congeladas.

Já a divulgação pode ser feita diretamente do seu celular, por meio de redes sociais, como Instagram e Facebook. Basta criar uma conta para seu negócio e dedicar-se para sempre ter conteúdo novo para seus clientes. Um bom plano de internet móvel e muita atenção são fundamentais nessas horas!

Por sua vez, as vendas podem ser feitas pelo WhatsApp (a ferramenta tem uma versão para empresas), em que você pode ter mensagens automáticas para responder mais rapidamente os clientes e ainda disponibilizar seu cardápio.

A plataforma também oferece o WhatsApp Pay, que permite que você faça transações de dinheiro de forma simplificada.

O segredo aqui é ter uma atenção especial com as redes sociais e atendimento do seu negócio, já que ele é a porta de entrada para os consumidores. Além disso, diversificar o cardápio e sempre trazer algo inovador pode ser um diferencial!

5 – Faça parte de brechós online

De acordo com uma pesquisa realizada pela Mastercard e AMI, 46% dos brasileiros aumentaram o volume de compras online durante a pandemia. Esse mercado abrange não só produtos novos, como também itens usados.

Para garantir a venda daquela roupa ou objeto antigo, faça boas fotos dos seus produtos e uma descrição detalhada de tempo e forma de uso, medidas (se houver) e marca.

Você pode disponibilizá-los em plataformas de troca como a Enjoei, o marketplace do Facebook ou as próprias redes sociais.

Como diferencial, que tal oferecer a entrega em casa, seguindo, claro, todos os protocolos de segurança contra a Covid? O serviço pode ser feito por você ou de forma terceirizada, por meio de motoboys.

Transforme suas habilidades em dinheiro

Depois de ler as dicas acima, pense em como você pode transformar suas habilidades em renda extra. Lembre-se de que, especialmente no início, esses pequenos empreendimentos podem requerer muita atenção e energia, mas que, ao fim, valerão a pena. Boa sorte!