Foto: Reprodução 5 dicas de maquiagem perfeitas para quem usa óculos de grau

Quem utiliza óculos de grau sabe que a maquiagem pode ser uma aliada poderosa para realçar a sua beleza , mesmo quando as lentes dos óculos fazem parte do visual diário. Essa combinação pode resultar em um look incrível , destacando tanto os olhos quanto a moldura que os óculos, o quetraz muita personalidade para a composição da make! Vamos explorar dicas de maquiagem perfeitas para quem usa óculos de grau, além de insights valiosos sobre como garantir um visual impecável, harmonizando a estética dos óculos com a beleza dos traços naturais.

Desde truques para destacar os olhos até sugestões para equilibrar a maquiagem com diferentes estilos de armações, descubra como potencializar sua beleza enquanto desfruta da praticidade e elegância dos óculos de grau. Confira então as 5 dicas de maquiagem perfeitas para quem usa óculos de grau.

5 dicas de maquiagem para quem usa óculos de grau

Depois dessas dicas a sua make de dia a dia não será mais a mesma!

1. Dê uma atenção especial ao nariz

Passe o primer nas regiões ao redor do nariz e aplique generosamente o pó nessa mesma área. Isso reduzirá a oleosidade local, prevenindo que os óculos escorreguem ou deixem marcas no rosto. Além disso, há um truque especial: aplique um pouco de pó diretamente na armação para garantir que ela não remova a maquiagem aplicada anteriormente! Sim, isso funciona mesmo!

2. Foco nas sobrancelhas

Opte por uma tonalidade mais escura ao preencher as sobrancelhas, trazendo maior destaque. Além disso, experimente um gel que mantenha os pelos no lugar; pode ser um produto que simplesmente os penteie ou, se preferir, o efeito “soap brows” é uma excelente alternativa.

3. Use e abuse do iluminador

Para realçar ainda mais o olhar, ilumine o canto interno dos olhos. Esse método pode ser aplicado utilizando um iluminador, uma sombra cintilante ou, para um efeito mais natural, um corretivo em tom mais claro.

4. E os cílios?

Evite que seus cílios encostem nas lentes dos óculos ao utilizar um curvex eficaz e uma máscara que potencialize a curvatura.

5. Foco no grau

Ao realizar sua maquiagem, é importante considerar o tipo de lente que você utiliza. As lentes para miopia tendem a dar a ilusão de olhos menores. Se desejar ampliá-los, uma sugestão é manter a linha d’água clara, para isso, pode-se aplicar um lápis bege ou esfumar uma sombra apenas na parte externa, rente aos cílios. Por outro lado, as lentes para hipermetropia têm o efeito de aumentar os olhos. Se a intenção for reduzi-los visualmente, a aplicação de lápis preto na linha d’água é uma ótima escolha.

Fonte: Mulher