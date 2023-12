Foto: Reprodução 5 dicas de decoração para a Ceia de Natal

O Natal está se aproximando e com as épocas festivas, vem às reuniões de amigos , família e o jantar natalino é uma ótima ocasião para isso. Entretanto, se você é o tipo de pessoa que gosta de receber pessoas em casa, sabe que é necessário ter uma decoração apropriada para receber os seus convidados.

Se engana quem pensa que é necessário investir em decorações caras para garantir uma mesa de ceia de Natal bonita! É possível garantir uma boa experiência de jantar com elementos simples, como uma boa iluminação e uma boa escolha de cores de louças, toalha de mesa e enfeites.

5 dicas para decorar a ceia de Natal

Listamos algumas dicas que podem ajudar você a deixar a decoração da sua ceia de Natal um verdadeiro charme.

1. Escolha cores típicas do Natal

Defina um tema para a decoração que reflita o seu gosto e espírito natalino! Apostar em cores adequadas pode fazer toda a diferença e deixar a decoração única. Você pode apostar desde um tema tradicional, com elementos vermelhos, verdes e dourados, até temas mais contemporâneos, como um Natal rústico com elementos naturais.

2. Uma mesa bem decorada é essencial

Decorações de mesa são imprescindíveis para garantir um Natal completo! Invista em toalhas e jogos americanos temáticos, arranjos de centro de mesa com velas, pinhas, bolas decorativas, ou até mesmo pequenas árvores de Natal podem dar um toque especial à mesa principal. Os detalhes fazem toda a diferença.

3. Uma boa iluminação pode fazer a diferença

Uma iluminação adequada pode transformar a atmosfera de qualquer jantar, e quando se trata do Natal, faz toda a diferença! Se utilize de velas, luzes de LED, ou até mesmo pisca-piscas delicadamente dispostos pela mesa e pelo ambiente para criar uma atmosfera mais natalina, acolhedora e festiva.

4. Os detalhes fazem toda a diferença

Incorporar detalhes personalizados na decoração pode transformar qualquer jantar em uma ocasião especial, portanto, invista neles! Utilize elementos como marcadores de lugares com o nome dos convidados, enfeites de mesa que eles possam levar como lembrança, ou pequenos presentes colocados em cada prato, adicionam um toque especial e carinhoso à noite.

5. A decoração pode ir muito além da mesa

Não se limite à mesa principal, invista na decoração de toda a área do jantar, desde as cadeiras com laços temáticos até o buffet ou aparador com elementos natalinos, garantindo que o ambiente como um todo esteja no clima natalino.

