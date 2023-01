Redação EdiCase 5 dicas de beleza para o Carnaval

Após dois anos sem Carnaval, os brasileiros estão ansiosos para curtir a festa em grande estilo. Para isso, além das fantasias e do glitter, muitas pessoas investem em procedimentos estéticos. Segundo dados de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 66% dos brasileiros consideram que gasto com beleza é uma necessidade, e não luxo.

A fim de atender à demanda deste público, todos os anos surgem novas técnicas de beleza no mercado, principalmente no Carnaval, quando as pessoas desejam inovar e criar tendências. Porém, alguns procedimentos estéticos devem ser feitos com antecedência. Por isso, Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas e especialista na área de estética, elenca cinco técnicas de beleza em alta. Veja!

1. Extensão de cílios

Todo mundo sabe que, nos dias de Carnaval, tudo vira uma correria, então nada melhor que agilizar em alguns pontos. Por exemplo, se você faz uma extensão de cílios , não vai precisar ficar passando rímel ou colar cílios postiços todos os dias. Além disso, se chover, ou seu rosto molhar, não vai borrar a maquiagem, deixando tudo preto. Ainda, não vamos esquecer o olhar marcante que esse procedimento fornece.

2. Brow lamination

A técnica de sobrancelhas favorita das celebridades promete bombar no Carnaval. Ela consiste em deixar os fios mais alinhados e volumosos, ajudando a preencher as falhas e a deixar um visual mais natural. O design virá com tudo em outras versões, incluindo coloridas.

3. Sobrancelhas com glitter e strass

Além de ficar um look superestiloso, combina com o Carnaval. É muito válido colocar os dois na mesma produção. Para arrasar, se jogue nas cores e nos brilhos que vai dar muito certo.

4. Micropigmentação labial

Entra na mesma questão dos cílios: você pode curtir sem preocupação em retocar batom ou algo parecido, porque o procedimento consiste em aplicar pigmentos nos lábios que colorem e rejuvenescem a boca.

5. Skin care

Esse procedimento é indicado antes e após o feriado. Preparar a pele para dias regados de maquiagem e para uma rotina com que ela não está acostumada é importante, sobretudo depois da exposição solar. No final do dia, é essencial higienizar a pele, retirando todas as impurezas que ficaram nela.

Por Maria Eduarda

Fonte: IG Mulher