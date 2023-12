Foto: Reprodução 5 destinos que devem ser tendências de viagens em 2024

Estamos prestes a entrar em 2024, que promete ser um ano emocionante para os viajantes inquietos por destinos inovadores. Se você está planejando suas próximas aventuras, precisa conferir os destinos que provavelmente serão muito cobiçados para o próximo ano.

Ao amantes de praias, passeios mais culturais e históricos, rotinas mais badalados, existe um lugar no mundo para cada perfil de viajante . A plataforma Booking.com realizou uma pesquisa em 2023 que define um pouco o turista brasileiro

Pesquisa sobre viagem

De forma geral, o viajante brasileiro é considerado versátil e animado, sendo a segunda nacionalidade que se sente mais “viva” durante as viagens (88%), perdendo apenas para os tailandeses e chineses.

Quando o assunto é destino, mais da metade (51%) dos viajantes brasileiros escolhe acomodações com elementos de inovação sustentável e 64% espera ver a paisagem exterior quando estiverem dentro das acomodações. Aos amantes de praia, quase nove em cada dez (86%) viajantes do Brasil concordam que estar perto da água traz uma sensação imediata de relaxamento.

5 destinos que devem ser tendências de viagens em 2024

Com base nas tendências de pesquisas, existem alguns destinos que estão no radar das viagens para 2024. A 19ª edição da premiação Best in Travel reuniu alguns dos melhores países e regiões para viajar em 2024.

1. Patagônia

Um dos destinos citados na lista e que provavelmente não iria escapar é a Patagônia, na Argentina e no Chile. A região conhecida pela beleza única pode ser uma boa opção para viajantes mais aventureiros, por conter trilhas e florestas, mas também para os que ama mais conforto, existem hotéis de luxo e rica gastronomia.

Além dos parques nacionais, a região conta com uma extensão significativa da Cordilheira dos Andes e alguns dos glaciares mais famosos do mundo, como o Glaciar Perito Moreno na Argentina e o Parque Nacional Torres del Paine no Chile. O canal partiu trip publicou um vídeo com uma viagem perfeita para a Patagônia, assista abaixo.

2. Canadá

Considerado por muitos sites e rankings, um dos destinos seguros e amigáveis em diversas esferas. Segundo a plataforma Berkshire Hathaway Travel Protection, o Canadá é o destino mais seguro para se viajar em termos gerais. Um país conhecido por sua geografia diversificada, com vastas florestas, montanhas, lagos e uma extensa costa marítima. Se você ama o frio e considera essa época para conhecer o país, o canal para onde ir agora explica em vídeo se vale a pena. Confira abaixo.

3. Suíça

Suíça é um dos países que aparece no top 5 de todas as listas de segurança, sendo ideal para viajantes solo, com idosos e crianças, LGBTQIAP+, negros e mulheres. Além da segurança, o país possui uma beleza à parte. Montanhosa e histórica, é um destino ideal para quem busca se aventurar e entrar em contato com a natureza, cultura e aconchego. O Gabriel Lorenzi publicou um vídeo em seu canal no youtube explicando os valores médios gastos em uma viagem para essa região, assista abaixo.

4. Japão

Se o desejo é sair dos lugares mais clássicos e pensar em destinos além da Europa e das Américas, o Airbnb revelou que o Japão é o 1º colocado em pesquisa global que a plataforma fez sobre destinos de viagem para 2024. A dica é apostar em Shinjuku, ao lado de Shibuya. O local é um prato cheio para os fãs de boates, alta gastronomia, compras e até de arte. Outras apostas no país que aparecem na lista é Kyoto e Osaka. O canal dos caçadores publicou um vídeo com mais detalhes sobre essa viagem, que o casal dono do canal fez.

5. Estados Unidos

A cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, ocupa o segundo lugar como aposta de destinos mais procurados a lista. Assim como diversas regiões do país, Indianápolis representa uma vantagem econômica aos viajantes que gostam de fazer compras, mas não é só isso. Os fãs de esporte se deleitarão com a fantástica Motor Speedway, um dos circuitos de corridas automobilísticas mais conhecidas do mundo. O canal KakaUSA publicou um vídeo com mais detalhes sobre essa cidade.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher