5 condições que podem causar irritação vaginal

O fascinante corpo humano é capaz de emitir uma série de sinais que servem de alerta para quando há algo de errado com o nosso organismo. Um exemplo bastante simples é que, quando a saúde da pele está prejudicada, por exemplo, um dos primeiros sintomas a surgir a irritação da área afetada.

Porém, é importante lembrar que esses sintomas de alerta não se restringem apenas à pele, podendo atingir outros locais do corpo que sofrem de algum outro tipo de alteração ou desequilíbrio, incluindo a vagina .

Vale mencionar que a saúde íntima feminina é muito delicada; assim, quando há sensação de queimação e secreção anormal na vagina e na vulva, a causa do problema pode ser devido à alterações hormonais que ocorrem durante o período menstrual e a menopausa. Segundo Eloisa Pinho, ginecologista e obstetra, isso acontece porque a vagina contém uma série de bactérias responsáveis por protegê-la de agressores externos, e qualquer desequilibro hormonal pode gerar um desequilíbrio nessa composição, favorecendo o surgimento de irritação.

Mas, nesses casos, o problema costuma surgir em breves episódios e, normalmente, resolve-se sem tratamento. Mas atenção: “Quanto se torna intensa, recorrente e persiste por longos períodos, a irritação pode ser sinal de uma condição mais séria e que pode representar riscos à saúde”, explica a médica.

Sendo assim, veja a seguir as 5 principais causas da irritação vaginal elencadas pela ginecologista.

Vaginose bacteriana

De acordo com a médica, a vaginose bacteriana figura entre as razões mais comuns para a irritação vaginal, ocorrendo devido a uma mudança no pH da vagina com consequente desequilíbrio na microflora bacteriana local. “Além da irritação, a vaginose bacteriana também é caracterizada pela presença de corrimento amarelado, bolhoso e de odor fétido, o que muitas pessoas chamam de ‘cheiro de peixe podre’”, completa.

Infecção fúngica

Segundo a especialista, a infecção fúngica, similar à vaginose bacteriana, também é causada por um desequilíbrio no pH vaginal. A médica explica que a diferença entre os dois problemas pode ser percebida pelo corrimento: “Também causando irritação, a condição pode ser diferenciada da vaginose pela aparência do corrimento, que é mais espesso e esbranquiçado”.

Fatores como estresse, uso de antibióticos, práticas sexuais e mudanças na dieta também podem estar entre as causas da infecção fúngica. É importante lembrar ainda que mulheres diabéticas estão entre os grupos com maior predisposição a sofrerem com esse problema.

Vaginite atrófica

A vaginite atrófica, ou atrofia vaginal, é caracterizada pelo ressecamento e inflamação da vagina devido à diminuição da produção de estrogênio. “Ocorrendo geralmente na menopausa, mas podendo se desenvolver também durante a amamentação ou devido à condições que afetam a produção natural de estrogênio, a vaginite atrófica pode ser identificada pela presença de irritação e corrimento na região intima”, diz.

Eloisa também explica que entre os sintomas estão: ressecamento vaginal, dor ao urinar, necessidade constante de ir ao banheiro , incontinência urinária, infecções do trato urinário e desconforto e sangramento durante relações sexuais.

Alergias e dermatites

Alguns produtos entram em contato com a região íntima e podem causar hipersensibilidade, e, consequentemente, o surgimento de irritação vaginal. “Os principais culpados são os produtos que contam com fragrâncias, incluindo preservativos, sabonetes, espermicidas e lubrificantes”, explica a médica.

“Absorventes e roupas íntimas de tecidos sintéticos também favorecem o surgimento de irritação na região. Nesses casos, o problema fica ainda pior caso a região seja repetidamente exposta ao produto que causou a irritação”, destaca Eloisa.

ISTs

Muitas infecções sexualmente transmissíveis apresentam irritação como um sintoma. Porém, entre as IST’s, a Tricomoníase é uma das principais causadoras do problema. “A Tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível muito comum causada por um protozoário que afeta principalmente a vagina, a vulva e o colo do útero “, explica.

Geralmente, o quadro da Tricomoníase é assintomático, mas podem surgir sintomas como corrimento amarelo-esverdeado, irritação e odor fétido. Sendo assim, é sintomaticamente muito parecida à vaginose, diferenciando-se pela coloração do corrimento, mais esverdeado. “Se não tratada, a condição pode evoluir para uma doença inflamatória pélvica e até mesmo causar infertilidade”, alerta a especialista.

E os cuidados?

Grande parte das causas da irritação vaginal pode ser prevenida através de cuidados básicos, como higienizar a região íntima diariamente e enxugar bem a área para evitar que fique úmida, o que a torna um ambiente propicio para a proliferação de fungos e bactérias. “Na hora da higienização, opte por produtos hipoalergênicos e que sejam formulados especialmente para a região íntima”, clarifica.

Além disso, a médica alerta para o cuidado com o uso de sabonetes bactericidas e duchas vaginais, que causam alterações na microbiota responsável pela proteção da região. “Evite também utilizar roupas íntimas sintéticas, dando preferência para aquelas que são feitas de tecidos que permitam a respiração adequada da região íntima, como o algodão. E sempre use preservativo para ter relações sexuais”, observa.

No entanto, caso você apresente irritação vaginal persistente, a médica recomenda consultar um médico, já que apenas um profissional poderá diagnosticar o problema corretamente e recomendar o melhor tratamento para cada caso, que pode variar dependendo da causa da irritação.

Fonte: Eloisa Pinho, ginecologista e obstetra, pós-graduada em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pela CETRUS.